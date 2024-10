Xiaomijeva telefona za tiste, ki bi radi imeli zmogljiv telefon, a za to ne bi radi odšteli cele plače

Nova jesen, nova xiaomija. Kitajski proizvajalec pametnih naprav in druge sodobne elektronike, ki se je nedavno spustil tudi v svet avtomobilizma z zelo privlačnimi in – vsaj v domovini – cenovno ugodnimi električnimi avtomobili, je predstavil nova telefona xiaomi 14T in 14T pro, ki sodita nekam v višji srednji ali nižji visoki razred, kjer konkurenca postaja čedalje hujša. V tem delu ponudbe gre za telefone z zmogljivimi procesorji, a nekoliko »slabšimi« kamerami v primerjavi s tistimi res vrhunskimi modeli.

Kamere so bile razvite v sodelovanju z nemško Leico.

Dobra procesorja

Glede na to, da xiaomi 14T v prosti prodaji stane 699 evrov, 14T pro pa dva stotaka več, je seveda razlika tudi med njima. Oba imata Mediatekov osemjedrni procesor, le da gre pri 14T za srednjerazredni dimensity 8300 ultra, pri 14T pro za njihov najzmogljivejši model dimensity 9300+, ki se lahko primerja z aktualnim prvakom za androidne telefone, Qualcommovim snapdragonom 8 gen 3. Testna modela sta bila s samega vrha ponudbe, kar pomeni, da sta imela po 512 GB in en terabajt shrambe ter obilje rama; pri takšni količini pomnilnika se človek ne sekira, če telefon nima reže za spominsko kartico.

Zmogljiva procesorja, dober nabor kamer.

Leicine kamere

Srebrni xiaomi 14T in črni 14T pro; oblikovno bi bila lahko privlačnejša. FOTO: Staš Ivanc

Kamersko sta si precej podobna (oba krasi napis Leica, kar označuje sodelovanje s slovito nemško fotografsko družbo), le da je 14T pro seveda zmogljivejši. Oba imata glavno širokokotno in telefoto kamero s po 50 milijoni slikovnih točk, pri čemer ima prva pri dražjem modelu malce bolj odprto zaslonko, druga pa 2,6-kratno optično povečavo v primerjavi z dvakratno pri 14T. Družbo jima delata še ultra širokokotna kamera z 12 megapiksli in selfie kamera z 32 MP. Glavna razlika v primerjavi s tistimi najdražjimi in fotografsko najbolje opremljenimi telefoni je v odsotnosti samodejnega ostrenja pri ultra širokokotni in selfie kameri ter v manjši optični povečavi. Fotografije so na visokem nivoju, dobro se obneseta tudi nočna fotografija in zumiranje, prav tako oba telefona delata zelo dobre videoposnetke.

Barviti zaslon

Pohvaliti je treba tudi zaslon: v obeh primerih gre za 6,67-palčni (17-centimetrski) amoled panel s 144-herčnim osveževanjem slike in odlično svetilnostjo. Poskrbeli so tudi za dober zvok, ki ga predvajata stereo zvočnika, in za odpornost proti vodi in prahu po standardu IP68; xiaomi 14T pro ima po navedbah proizvajalca tudi ojačano ohišje oziroma ogrodje telefona. Škoda je le, da je videti nekoliko dolgočasno.

Svetel in velik zaslon iz organskih diod.

Močna baterija

Telefona sta lepo tanka. FOTO: Staš Ivanc

Telefona napaja baterija s kapaciteto 5000 mAh, kar je več kot dovolj za celodnevno normalno uporabo; če bomo nenehno igrali igrice in gledali videe, se bo seveda hitreje izpraznila. Pro se lahko polni z močjo 120 W, osnovni model pa s 67 W, kar pomeni, da se v 15 minutah napolnita do 74 oziroma 42 odstotkov, medtem ko do polne napolnjenosti potrebujeta 28 oziroma 42 minut. To je zelo lepo, žal pa v škatli ni napajalnika. Na telefonu teče operacijski sistem android 14, zapakiran v uporabniški vmesnik hyperOS, Xiaomi pa obljublja do štiri leta sistemskih nadgradenj in pet let varnostnih popravkov.

Vzdržljiva baterija in super hitro polnjenje.

Če zaključim: Xiaomi je spet pripravil dobri napravi, ki bosta primerni za tiste, ki bi radi imeli zmogljiv telefon z dobro kamero, a za to ne bi radi odšteli povprečne slovenske plače. In kdor si bo telefon omislil do konca meseca, bo za darilo prejel še robotski sesalnik xiaomi E10, ki sicer stane okoli 130 evrov.