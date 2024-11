Včasih je bila zasvojenost definirana kot posledica ponavljajočega se uživanja psihoaktivnih snovi (na primer alkohola in mamil) in s tem povezanimi vedenjskimi, kognitivnimi in fiziološkimi fenomeni. A zasvojenost ima širše razsežnosti, saj jo povezujemo tudi z igranjem videoiger in iger na srečo, uporabo družbenih omrežij, brskanjem po spletu, spletnim nakupovanjem, spolnostjo in pornografijo, pa tudi s popolnoma vsakdanjimi aktivnostmi, kot so delo, prehranjevanje, telesna vadba ali nakupovanje. Takšni zasvojenosti pravimo nekemična oziroma vedenjska zasvojenost. Svetovna zdravstvena organ...