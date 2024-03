Vsak član Beatlov bo dobil svoj lastni biografski celovečerec

Medtem ko na družbenih omrežjih spremljamo številne videe, ki jih je o Beatlih ustvarila umetna inteligenca (slednja je pomagala soustvariti oziroma dokončati njihovo zadnjo skladbo, čeprav sta dva člana že pokojna), bo liverpoolska četverica kmalu ponovno oživela tudi na starem dobrem velikem platnu. Za glasbeno zasedbo, ki je nastala pred več kot 60 leti in razpadla leta 1970, je še danes veliko zanimanja. Kljub svoji dokaj kratki umetniški poti bi poleg The Rolling Stones, njihovih sodobnikov in večnih tekmecev, v zgodovini pop oziroma rock glasbe težko našli skupino, ki je vplivnejša za razvoj sodobne pesmi.

Od Beatlov so črpali tako rekoč vsi – včeraj in danes. Njihov pečat je neizbrisen, njegovo širino in globino je danes pravzaprav težko doumeti, saj je skozi glasbo, katere večinska avtorja sta člana John Lennon (1940–1980) in Paul McCartney (81), potovalo že več generacij, v času influencerjev in tiktokerjev pa njihova zapuščina spet dobiva novo občinstvo. Tako kot se vrača stara vintage moda, se vrača tudi stara retro glasba – zvočna knjižnica pa zaradi številnih pretočnih platform še nikoli ni bila tako obsežna, zato jo nove generacije lahko raziskujejo veliko bolj temeljito (in predvsem hitreje) kot tiste pred njimi.

A čeprav nam novi časi narekujejo nove navade, med katerimi je tudi gledanje filmov na tablicah in telefonih, kar nam omogočajo sodobne televizije, kot je Netflix, so ponovno priljubljeni tudi kinematografi. Kokic in kokakole v dobri družbi in udobnih sedežih pač ne more nadomestiti domača postelja med štirimi stenami, v katere zremo vsak dan skozi vse leto.

Filme o Beatlih bo režiral Sam Mendes. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

In če se vrnemo k štirim filmom o Beatlih, ki prihajajo v kina, naj najprej poudarimo, da so vsi v režiji Sama Mendesa, ki je med drugim režiral Lepoto po ameriško in dva filma o Jamesu Bondu (Skyfall in Spectre). Mendes je ob tem poudaril, da je počaščen, da pripoveduje zgodbo o največji rock skupini vseh časov. Gonilni sili Stonesov Mick Jagger in Keith Richards se s tem morda ne bi povsem strinjala, a ne odpirajmo starih ran.

Kar se tiče števila prihajajočih Mendesovih filmov Beatlov, bodo štirje zato, ker bo dobil vsak član svoj lastni biografski celovečerec. V kinodvorane naj bi prišli leta 2027. Pri tako imenovanih biopicih gledalci nikoli ne vemo, ali bomo dobili oskarjevski material ali popolno polomijo. Vse to je v začetku odvisno predvsem od tega, koliko pravic so si zagotovili ustvarjalci.

Pričakujemo lahko resnično nekaj posebnega in pripoved skozi štiri različne perspektive.

Tokrat kaže dobro, saj bodo snemanja obenem tudi prvič, da so še živeča člana skupine Paul McCartney in Ringo Starr ter družini pokojnih članov Johna Lennona in Georgea Harrisona dali dovoljenje za prikaz celotne življenjske zgodbe in glasbene pravice. To pomeni, da lahko pričakujemo resnično nekaj posebnega in pripoved skozi štiri različne perspektive. Primite se za stole, odprite usta (za kričanje, seveda!) in napnite ušesa, saj se po vsej verjetnosti v svet popa po več kot pol stoletja vrača beatlomanija!