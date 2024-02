Vlogo očeta jemljem kot blagoslov

Z novo pesmijo je želel Gašper Rifelj še bolj poudariti, da smo posamezniki takšni, kakršni smo, v svoji edinstveni lepoti v resnici dovolj. Ker se je po dobrem letu vrnil na glasbeno sceno, me zanima, kaj je bil vzrok, da si je vzel tako dolg premor. »Ja, čas od zadnjega singla do nove pesmi je bil kar dolg. Meseci so kar leteli, znašel sem se v nekih novih projektih, ki so mi vzeli veliko časa, zato sem na neki točki zavedno sprejel odločitev, da bom glasbeno ustvarjanje za nekaj mesecev dal na stranski tir. Glavni razlog je bilo to, da mi veliko časa vzame moj glasbeno-umetniški center v Novem mestu, trenutno imamo več kot 150 učencev, in res sem vesel, da je ta zgodba, v katero vlagam zares veliko energije, tako zelo uspešna. Drugi razlog pa je to, da sem dobil ponudbo za voditelja na radiu in televiziji, tako da je to še ena 'služba', ki mi vzame nekaj časa. Vsekakor pa je glasba tista, ki bi ji rad posvetil največ časa.« In to leto bo pri njem zelo glasbeno obarvano. »Snežno bela je prva pesem, maja prihaja druga, do konca leta pa še dve, tako da bo, kar se tiče moje glasbe, 2024. zagotovo zelo plodno. Dobro smo startali tudi z mojim bandom in zelo se veselim vseh koncertov, ki se obetajo za to leto.«

Pesem z močno zgodbo

Novo pesem je Gašper predstavil z videospotom, glavna zvezda v njem je igralka Maja Martina Merljak. »V videospotu sem si želel profesionalne igralke, da bo znala pokazati vsa čustva, ki smo jih želeli. Ko sem razmišljal, koga bi poklical, je bila Maja med prvimi, na katere sem pomislil. Dobro se poznava, saj sva sodelovala pri muzikalu Ljubezenske prevare, tako da sem hitro dobil občutek, da bi bila ona prava za ta projekt. In ko sem jo poklical, je bila vesela in takoj za. Res sem ji hvaležen, ker je veliko truda in volje pokazala tudi pri režijskem delu videospota. Odigrala je fantastično, snemanje je bilo sproščeno in zabavno.«

Moč, voljo in energijo išče v stvareh, ki so bolj pristne od življenja na instagramu. FOTO: IGOR MODIC

Kako je nastala Snežno bela? »Glasbo sem napisal sam. Ne spomnim se točno, kdaj, vem pa, da sem to vokalno melodijo zelo hitro ustvaril. Potem sem melodijo predstavil Evi Klinc, ki ji je bila melodija tako všeč, da je rekla, da ima odlično zgodbo za to pesem in bi rada napisala besedilo. Čez kakšen teden me je poklicala, dobila sva se in tako sta se melodija in besedilo zares dobro povezala v močno zgodbo. Ravno to je tisto, česar si želim, da imajo pesmi, ki jih pojem, močne zgodbe, v katerih se ljudje, ki me poslušajo, lahko najdejo.« Nato doda: »Če bo ta pesem vsaj nekomu inspiracija za to, da najde tisti svoj biser, talent, da mu da upanje in pogum, da stopi po svoji lastni poti, potem sem z njo dosegel vse, kar sem si želel.«

Zadovoljen tudi z gubami

Tema pesmi je še kako aktualna. »Govori o tem, da nas vpliv sveta, družbe hitro lahko zanese v smer, ki ni naša, da nas družba, tako kot pravim v pesmi, ovije v svoje barve, da izgubimo svojo pot, da izgubimo svojo barvo in potem tavamo v iskanju, kdo sploh smo in kaj bi si pravzaprav v življenju želeli. Mislim, da se vsakdo vsaj na neki točki življenja znajde v taki situaciji. Izpostavili smo še vpliv družbenih omrežij, ki je zagotovo ogromen, vsaj na mlajšo generacijo, ki ima sicer veliko udobja, ki ga dandanes ponuja življenje, a hkrati ravno to udobje lahko prinaša največ frustracij. Na družbenih omrežjih je veliko primerjanja, hitro lahko padeš v to, kako je nekdo drug bolj uspešen kot ti, kako je nekdo lepši, in se hitro v vsem tem izgubiš in odmikaš od samega sebe, od tega, kdo v resnici si, v čem si dober, kar je tvoj talent ...«

Ko pojem, se zame svet res ustavi.

Kot pravi, se na teh omrežjih pojavlja veliko lažnih informacij, zato je pri teh stvareh potrebna previdnost. »Priznam, da sem bil kdaj zaradi instagrama v nekem trenutku slabe volje, morda celo depresiven ravno zaradi primerjanja z drugimi, in to je zagotovo velik minus življenja na družbenih omrežjih.« Nato iskreno zaupa, na kakšen način se je obremenjeval s svojo podobo. »Bila so obdobja, ko sem želel objaviti kako fotografijo in sem se spraševal, ali je dovolj kakovostna, dovolj zanimiva, ali sem videti dovolj dobro, da bom sprejet ... Te stvari znajo biti precej naporne, zato sem se na neki točki umaknil od družbenih omrežij in se sam s sabo soočil, kdo jaz sploh sem in kaj si želim dati ljudem. Želel sem si zgraditi zdravo samozavest, se dobro počutiti v svoji koži. Ko se s tem ne obremenjuješ več, si veliko bolj pristen. Potem tudi na družbenih omrežjih poveš, kdaj imaš dober dan, pa tudi takrat, ko ne gre vse po načrtu in si zadovoljen tudi z objavljeno fotografijo, na kateri imaš gube,« se nasmeji. In koliko časa on preživi na instagramu? »Hm, čakaj, grem preverit svojo statistiko na telefon … V povprečju dobrih 30 minut na dan.«

Hvaležen za družino

Gašper zdaj išče moč, voljo in energijo v drugih stvareh, ki so bolj pristne od življenja na instagramu, kot je očetovska vloga. »Morda je to klišejsko, ampak to, da sem dobil vlogo očeta v tem življenju, jemljem zares kot blagoslov. Hvaležen sem za družino, ki sva si jo z Majo ustvarila, hvaležen za dva čudovita zdrava fanta, ki sta nekaj najlepšega, kar se mi je v življenju zgodilo. Zdi se mi, da mi je ravno ta vloga biti foter dala tisto moč, suverenost in stabilnost, ki sem jih skozi odraščanje pri sebi pogrešal.«

Gašper Rifelj in Danica Lovenjak FOTO: IGOR MODIC

Zaupa mi dogodek izpred nekaj dni. »Ko je starejši sin Brin sredi noči prišel k nama v posteljo in se stisnil med naju, sem Maji rekel: A ni to res tisto, ko si človek reče, kako sem srečen? Odkar imam otroka, so trenutki, ko zares občutim, kako je moje srce polno ljubezni in sreče do vsega, kar imam, in ravno takšni trenutki mi dajo moč tudi za dneve, ko ni čisto vse tako, kot bi moralo biti … Vsekakor sem najbolj srečen, ko vidim, kako zdrav odnos imam z Majo in s svojima dvema sinovoma, da ju vidim, da rasteta v dva krasna mlada človeka, hkrati pa mi na drugi strani prinese veliko zadovoljstva in sreče tudi oder. Ko pojem, se zame svet res ustavi. Na odru se zares zelo dobro počutim.«

In ravno na odru ga bomo v prihodnje veliko videli, saj pripravlja številne koncerte. »Z bandom se odpravljamo po Sloveniji. Prihajamo v Ljubljano, Celje in Žalec, potem pa so še nastopi na raznoraznih zabavah. Od maja praktično vsak vikend igramo na porokah. Vsega, kar prihaja, se zares veselim.« Ob slovesu zapoje verz svoje nove pesmi: »'Ovija te v barve svet, skriva, ne prizna, zaklad je v tebi ujet.' Želim si, da vsak izmed nas najde svoj zaklad, tisto svoje, tisto nekaj, kar ga dela unikatnega in edinstvenega, in to s ponosom nosi v svetu.«