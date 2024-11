Vipavski kvintet prisega na Avsenike

Mladi ansambel Vipavski kvintet je poln energije in primorske vedrine, oboje razdajajo svojim poslušalcem med nastopi. V njem je sedem članov; vodja in harmonikar je Nejc Vrtovec, kitaro igra Matic Vrtovec, bas kitaro in bariton Blaž Stubelj, trobento Nejc Gregorič, klarinet Anže Črv, pevski duet pa tvorita Gregor Arčon in Lucija Zorn.

Nejc Vrtovec je harmonikar Vipavskega kvinteta. FOTO: arhiv ansambla

»Zaenkrat preigravamo skladbe ansambla bratov Avsenik pa tudi Alpskega kvinteta, nimamo pa še posnete nobene lastne. A to se bo že v kratkem spremenilo, saj bomo posneli prvo polko in prvi valček,« pove Nejc Vrtovec, zelo ponosen, da so avgusta letos igrali na festivalu Avsenik v Begunjah, in sicer v spremljevalnem programu. To pomeni, da so igrali na odru gostilne Avsenik, kar je bila zanje velika čast. Povabilo so prejeli tudi zato, ker v glavnem preigravajo Avsenikove viže, obiskovalci festivala pa so pod odrom z veseljem zaplesali.

»Sicer pa se zelo dobro razumemo, saj smo vsi veseljaki. Dobra volja je recept, brez katerega ne gremo na nobeno veselico,« še pravijo fantje in dekle, ki so zelo predani glasbi, čeprav se z njo ukvarjajo ljubiteljsko. Sodelovati in igrati so začeli pred petimi leti, torej leta 2019, kar pomeni, da so se zbrali tik pred korono. A so obstali, ker imajo voljo in veselje do igranja. Še največkrat so doslej igrali na raznih primorskih šagrah pa tudi veselicah drugod po Sloveniji.

Največkrat so igrali na primorskih šagrah pa tudi veselicah drugod po Sloveniji.

Čeprav še nimajo nobene lastne skladbe, pa so se pred dvema letoma udeležili prireditve Pokaži, kaj znaš v Dobju pri Planini na Kozjanskem, kjer so se kalili že številni drugi znani ansambli, in si tako odprli pot na večje odre. Tam so dobili potrditev, da so iz pravega testa, v kategoriji ansamblov so namreč osvojili prvo nagrado strokovne žirije.

Ansambel Vipavski kvintet je mlad, sedemčlanski ansambel. FOTO: arhiv ansambla

Letos so že tretje leto zapored organizirali večer narodnozabavne glasbe v Prvačini, na katerega so povabili še druge ansamble, odziv obiskovalcev pa je bil izjemen. Konec meseca, natančneje 30. novembra, bodo kot gostje nastopili na Primorskem večeru v Hrpeljah, ki ga ob svoji 50-letnici delovanja prireja ansambel Primorski fantje.