Nova sezona v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana se je 25. septembra začela z uprizoritvijo igre Požigalci, prirejene po drami enega najpomembnejših dramatikov nemškega prostora Maxa Frischa Dobrnik in požigalci. Avtor priredbe, režiser in scenograf je Jan Krmelj, govori pa o zlaganosti tistih, ki zanikajo vsakršne socialne razlike, in zgovorno osvetljuje vsakodnevne situacije. S Sašo Tabakovićem, ki nastopa v glavni vlogi Dobrnika, sva se dobila v Drami Kavarni med njegovimi pripravami na premiero. »Veselimo se prihoda ljudi. Upam, da bo držala obljuba, da ne bomo zapirali ...