Veliki prvak in rekorder na prisilnem delu

Redko naletimo na ljudi, katerih raznoliko poklicno in ljubiteljsko delovanje bi se tako prepletalo, kot se je inž. Stanku Bloudku. Zmeraj močno napet lok njegove navzočnosti v slovenskem in pozneje tudi mednarodnem športu se razteza od aktivnega ukvarjanja s športom do ljubiteljskega trenerstva, od amaterskega do poklicnega organizatorja in funkcionarja ter načrtovalca. Za nameček je bil še eden največjih mecenov v zgodovini slovenskega športa. Pri proučevanju tega izseka njegovega življenja se nujno soočimo z uganko o začetnih spodbudah, zaradi katerih ga je šport tako trajno navezal nase. ...