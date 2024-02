Več kot 150 let v krempljih nasilja

Še vedno odmeva, pa še lep čas bo, nezaslišan nedeljski incident na tekmi 21. kroga državnega prvenstva v Murski Soboti, kjer je Maribor do 58. minute vodil z 2:0. A tekma ni bila končana, ampak so jo prekinili. Vzrok? Metanje pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče, kjer so se ogrevali Murini igralci. V eksploziji ob igrišču, ob t. i. topovskem udaru, je bilo poškodovanih sedem ljudi, od tega dva huje, skupil jo je tudi mladi Murin pobiralec žog.

Izgredi od začetka

Šport je že lep čas arena, v kateri številni izražajo svoje frustracije, šport je le kulisa za njihovo početje. Žal incidenti niso nekaj novega. Ob pogledu v zgodovino je jasno, da spremljajo tekmovanja od začetkov. Tako je 7. februarja 1879 med izgredi v Sydneyju 2000 navijačev vdrlo na igrišče in zmotilo igro, potem ko je izbruhnil spor o sodniku med člani gostujoče angleške ekipe za kriket in Zvezo za kriket Novega Južnega Walesa, dva angleška igralca sta bila napadena, trije navijači so bili aretirani.

Leta 1895 neslavna športna statistika beleži prvi napad na sodnika: bilo je na tekmi v Angliji med ekipama Woolwich Arsenal in Burton Wanderers. Leta 1904 se je zgodil incident na kolesarski dirki po Franciji; ko so se kolesarji vzpenjali na Col de la République, so privrženci regionalnega favorita Antoina Fauréja fizično napadli več njegovih nasprotnikov.

Kar 39 mrtvih je bilo leta 1985 v tragediji na stadionu Heysel. FOTO: Reuters

Nož v srce

Kri je tekla tudi leta 1924 na finalu olimpijskega ragbija med Francijo in Združenimi državami Amerike. Najprej so francoski navijači izžvižgali ameriško ekipo, v drugem polčasu so metali steklenice in kamenje na igrišče v ameriške igralce in uradne osebe. Po podelitvi kolajn, Američani so bili zlati, Francozi srebrni, so ameriško ekipo pod strogim policijskim spremstvom pospremili v garderobo.

Zaiskrilo se je tudi na olimpijskih igrah leta 1936. V petih minutah preostalega podaljška na olimpijski nogometni tekmi med Perujem in Avstrijo je skupina perujskih navijačev, od katerih je eden mahal z revolverjem, vdrla na igrišče in napadla avstrijske igralce, uradne osebe in varnostnike. V nadaljevanju je Peru dosegel dva gola in slavili zmago s 4:2. A sta tako Fifa kot mednarodni olimpijski komite tekmo razveljavila, Peru pa dva dni kasneje ni hotel vnovič igrati.

Leta 1975 se je zaiskrilo v Izraelu v nižji ligi, imenovani ligia C. Maccabi Rehovot FC je vodil proti ekipi Kfar Gvirol z 1:0. Potem je sodnik dosodil prekršek nad Maccabijevim vratarjem. V odgovor je veliko navijačev vdrlo na igrišče, eden od njih, Shimon Kroha, je v srce zabodel igralca Macabbija Mordechaija Kinda, da je umrl na igrišču.

Več aretacij Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je po letnem poročilu nacionalnega observatorija za športne dogodke v Italiji naraslo število aretacij nogometnih huliganov. V poročilu so zapisali, da je bilo v sezoni 2021/22 59 aretacij zaradi nogometnega nasilja, v 2022/23 pa 125. Upoštevali so 2662 tekem, od tega 381 v elitni italijanski ligi.

Krvava 80. leta

Leto 1985 je bilo res tragično, vrhunec je prinesel 29. maj, ko se je zgodila katastrofa na belgijskem stadionu Heysel. Pred finalom evropskega pokala je izbruhnil velik prepir med navijači Liverpoola in Juventusa. Bilanca pa črna: umrlo je kar 39 navijačev (od tega 32 Italijanov), 600 je bilo ranjenih. Tragedija naj bilo maščevanje navijačev Liverpoola za dogodke prejšnjega leta v Rimu, po finalu pokala prvakov in zmagi Liverpoola nad Romo. Skupine navijačev Rome pred stadionom Olimpico so napadle in preteple navijače Liverpoola, ki so se vračali v svoje hotele. Eno leto se je šušljalo, da liverpoolski huligani načrtujejo maščevanje Italijanom za dogodke v Rimu. Žal jim je uspelo, policija pa tega ni mogla preprečiti. Angleške ekipe so po tragediji na Heyselu dobile petletno prepoved igranja v evropskih pokalih, Liverpool še leto več.

Takole je bilo na finalu pokala Slovenije 2019. FOTO: Tadej Regent

Dvakrat Grčija

Leto 2004 je zaznamoval laični irski rimskokatoliški duhovnik Cornelius Neil Horan; kljub poostreni varnosti na olimpijskih igrah v Atenah mu je uspelo prelisičiti varnostnike in je pritekel na progo. Ne le to: v množico ob progi je potisnil tedaj vodilnega tekača Brazilca Vanderleija de Limo. Rešil ga je eden od gledalcev, na koncu je pritekel v cilj kot tretji.

Šest let pozneje je bil nov incident v Grčiji: zadnja tekma finala grške košarkarske lige v Športni dvorani miru in prijateljstva je bila vse prej kot v stilu svojega imena. Tekma med rivaloma Olympiakosom in Panathinaikosom se je začela s 40-minutno zamudo, saj je bila policija prisiljena uporabiti solzivec proti nemirnim navijačem Olympiakosa, ki se še niso pomirili zaradi sojenja na eni od prejšnjih tekem finala. V tretji četrtini, Panathinaikos je povedel s 50:42, so Olympiakosovi navijači zmetali različne predmete na klop tekmeca. Zgodbo so ponovili dobro minuto pred koncem, Panathinaikos je vodil s 76:69. Tekme je bilo predčasno konec, Panathinaikos je postal prvak, Olympiakos je bil kaznovan s 111.000 evri globe, v novi sezoni pa je moral svojih prvih devet domačih tekem odigrati pred praznimi tribunami in brez televizijskega prenosa.