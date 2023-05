Turkizna voda fontane Trevi je počrnela

Če boš v vodnjak Trevi, ki je nedvomno ena najlepših in najbolj obleganih turističnih znamenitosti v Rimu, vrgel novčič, se boš v večno mesto še vrnil. Tako gre legenda, v katero očitno verjamejo milijoni obiskovalcev Rima, saj mestne oblasti iz vodnjaka vsako leto poberejo za milijon do milijon evrov in pol kovancev. Ti pa so tudi edino, kar je v slovito fontano dovoljeno vreči. A za to se niso zmenili okoljski gorečneži skupine Zadnja generacija, ki so minulo nedeljo vanjo protestno zlili tekočino iz razredčenega rastlinskega oglja, ki je prej turkizno vodo v vodnjaku obarvala črno. »Ne bomo plačevali fosilnih goriv!« je kričalo s transparenta, s katerim so protestniki zakorakali v vodnjak in se drli, da »naša država umira«.

»Ne bomo plačevali fosilnih goriv,« so sporočali s transparentom. FOTO: Alessandro Penso/Reuters

Radikalni okoljski aktivisti

S protestnim dejanjem, s katerim so skazili baročni vodnjak, so aktivisti Zadnje generacije želeli poudariti potrebo po reševanju podnebne krize. Doseči želijo ustavitev javnih naložb in subvencij za fosilna goriva, ki povzročajo toplogredne izpuste. Še posebno so opozorili na katastrofalne poplave v italijanski pokrajini Emilija - Romanja, ki so prejšnji teden vzele najmanj 14 življenj, razselile vsaj 10.000 ljudi, blizu 30.000 jih je ostalo brez elektrike, ob tem pa so povzročile še milijardno škodo. Povzročil jih je nov val ekstremnih vremenskih razmer, ki jih znanstveniki povezujejo z globalnim segrevanjem.

Policisti so morali aktiviste zvleči iz vodnjaka. FOTO: Alessandro Penso/Reuters

»Grozljiva tragedija, ki jo v teh dneh doživlja Emilija - Romanja, je svarilo pred črno prihodnostjo, ki čaka človeštvo,« je 19-letni Mattia razložil, čemu se je pridružil okoljskim aktivistom, ki so jih italijanske oblasti po zadnjem incidentu obtožile ekološkega vandalizma. A slednji zatrjujejo, da so resnični barbari ti, ki zavoljo dobička pospešujejo uničenje okolja. »Eni od štirih hiš v Italiji grozijo poplave,« so opozorili in za tiste, ki na vse gledajo le skozi lupo denarja, postregli še s številko, da to državo stane okoli tri milijarde evrov na leto.

Zamudno in drago čiščenje

Rimski župan Roberto Gualtieri je akcijo nemudoma obsodil. »Dovolj je že teh absurdnih napadov na našo umetniško dediščino,« je zapisal in nadaljeval, da vodnjaka k sreči najverjetneje niso trajno poškodovali, »črno barvilo se je po prvih ocenah prijelo le vodoodpornega premaza, ne pa marmorja. Tvegano bi bilo, če bi se vpilo v marmor, ki je porozen material.« A kljub temu olajšanju bo očiščenje vodnjaka, iz katerega morajo izčrpati zamazano vodo, zamudno in drago in bo terjalo obilico časa, truda in vode. »Stran bomo zato vrgli 300.000 litrov vode!«

Črno barvilo se je prijelo le vodoodpornega premaza, ne pa marmorja.

Protestnike je policija približno 20 minut po začetku njihove akcije, ki so jo seveda s fotoaparati budno spremljale množice turistov, zvlekla iz vodnjaka in aretirala, grozijo jim obtožbe zaradi vandalizma.

V znak protesta je Zadnja generacija z barvo oskrunila tudi kip Vittoria Emanuela II. v Milanu. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Nedeljska protestna akcija Zadnje generacije je sicer že tretja tovrstna v letošnji pomladi. Podobna usoda z raztopljenim ogljem je namreč nedavno doletela Vodnjak štirih rek na trgu Piazza Navona in sloviti vodnjak Barcaccia ob vznožju Španskih stopnic. Sicer pa svojega nestrinjanja z okoljsko politiko vlade niso izražali le z zapackanjem fontan, ampak so bodisi s hrano bodisi s pralnimi barvami oskrunili tudi muzeje in zgodovinsko pomembne stavbe. Med drugim so z barvami popršili pročelja senata v Rimu, slovite milanske opere La Scala in palače Palazzo Vecchio v Firencah.