Piran bogatejši za novo izvirno tortico, ki je dobila ime po avtohtoni oljki

Priljubljeno obmorsko mesto, ki je zraslo na soli, je dobilo svojo prvo izvirno sladico. Nova tortica, ki so jo snovalci poimenovali Š'torta, je plod tesnega sodelovanja s številnimi deležniki, ki jih združuje enotna vizija – turistično ponudbo Pirana postaviti na vrhunsko raven ter vračati v lokalno okolje in ga krepiti.

Tortica je izdelana po recepturi najmlajšega slovenskega chefa z Michelinovim priznanjem Kristiana Zuleta iz Stare gostilne Piran. FOTO: Jakob Bužan

Od decembra ima tako tudi Piran svojo avtentično sladico, ki je dobila ime po sorti avtohtone piranske oljke. Projekt so kot poklon tradiciji solinarstva in oljkarstva v enem najlepših mest Sredozemlja zasnovali v Mestni kavarni Piran. Recept za tortico je pripravil najmlajši slovenski chef z Michelinovim priznanjem, komaj 23-letni Kristian Zule, ki ustvarja le nekaj ulic stran od Mestne kavarne, v Stari gostilni Piran. Mladi talent leta 2023 po izboru kulinaričnega vodnika Gault&Millau je š'torto obogatil s slastno karamelo s piransko soljo in z olivnim moussom, najbolj drzni gurmani pa lahko tortici dodajo tudi nekaj kapljic lokalnega oljčnega olja z domačije Milok.

Mediteranski temperament

»Pri ustvarjanju recepta me je vodil mediteranski temperament Pirana, ki je glavni vir navdiha tudi v moji kuhinji. Tu so se ljudje že od nekdaj posvečali pridelavi soli in oljk, zato sem si zadal kar velik izziv, kako iz teh sestavin pričarati sladico,« je pojasnil na prvi pogled nenavadno izbiro soli in oliv za osnovo sladice. A če ste že kdaj poskusili njegove sladice v Stari gostilni, kot so čokoladne olive ali karamela bučnega olja, vas to ne bo presenetilo.

Projekt sta podprla tudi Christian Poletti, podžupan občine Piran, in Patricija Gržinič, direktorica Turističnega združenja Portorož. »Zamisel za posebno sladico smo dobili, ko smo ob desetletju delovanja Mestne kavarne Piran razmišljali, kako bi se lahko zahvalili mestu, v katerem delujemo. Piran je čudovit, zato ga želimo v čim lepši luči predstavljati tudi skozi našo gostinsko ponudbo. Menim, da nam je to s š'torto odlično uspelo – tudi na področju povezovanja različnih lokalnih akterjev,« je povedala Tamara Posavec Simčič, direktorica podjetja Tim International, pod njegovo okrilje spada tudi Mestna kavarna Piran.

Poslanstvo š'torte presega zgolj kulinarične okvire, saj je ustvarjena z namenom povezovanja, sodelovanja in promocije dobrih dejanj. Celoten izkupiček prodaje sladice bo namreč namenjen humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki. In kje lahko poskusite š'torto ter okusite Piran v vsej svoji pristnosti? Seveda v Mestni kavarni Piran, od 1. decembra do 7. januarja pa tudi na božično-novoletnem sejmu v nekdanjem skladišču soli Grando v Portorožu.