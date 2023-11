Duševno zdravje med moškimi je pogosto spregledana ali celo zamolčana težava

Brki ta mesec pomembno ozaveščajo o zdravju moških, movember je v polnem teku. Na vrhu seznama ključnih tematik so različne oblike raka, predvsem na modih in prostati, v ospredju pa je tudi duševno zdravje. V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje vsaka 50. smrt samomor, moški pa si v primerjavi z ženskami skoraj štirikrat pogosteje sodijo sami.

Kot opozarjajo strokovnjaki, je duševno zdravje med moškimi pogosto spregledana ali celo zamolčana težava, saj jih pri iskanju pomoči ovira stigma, kar lahko dolgoročno vodi do tragičnega konca, poudarja tudi Urška Murn, direktorica Medicinskega centra Barsos, in opozarja na preventivo, ki je ključna tudi pri preprečevanju raka oziroma zgodnjem odkrivanju bolezni. Po podatkih Registra raka RS za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških. Med dečki, rojenimi leta 2020, bo do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolel vsak drugi. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak prostate, pri drugem je kar 80 odstotkov bolnikov starejših od 80 let. Rak prostate sicer spada med bolezni z dobrim preživetjem, a podatki kažejo, da so zdravstvene težave moških kljub razviti diagnostiki in obširnemu ozaveščanju še vedno velik izziv, zato je mesec, v katerem so brki ambasadorji moškega zdravja, izjemno pomemben.

Ne spreglejte prvih znakov Rak prostate se razvija zelo počasi, zato so bolniki v začetni fazi bolezni praviloma brez simptomov oziroma so ti neznačilni. Lahko se pojavijo težave pri odvajanju seča, genitalna bolečina, motnje spolne funkcije. Znaki napredovale bolezni, ko se rak prostate razširi v sosednje ali oddaljene organe, so lahko tudi bolečine v presredku ali v kosteh, motnje pri odvajanju blata in izguba telesne teže.

Napreduje počasi

Ob nenavadnih spremembah ne omahujmo z obiskom pri zdravniku! FOTO: Getty Images/iStockphoto

Zelo pomembna je prepoznava zgodnjih znakov in simptomov, poudarjajo strokovnjaki z Onkološkega inštituta Ljubljana. Če je bolezen odkrita v zgodnji fazi, je še obvladljiva in možnosti za ozdravitev so visoke, kakovost življenja med zdravljenjem in po ozdravitvi pa boljša, poudarja zdravnica Janka Čarman, ki je vodja večdisciplinarnega tima za raka prostate na inštitutu in vodja strokovne skupine za raka prostate pri državnem programu. V obdobju med letoma 2016 in 2020 je pet let po diagnozi živelo 94 odstotkov moških, pri katerih so ugotovili to bolezen; rak prostate napreduje počasi, pogosto je neagresiven, ne ogroža življenja in ne zahteva zdravljenja, ampak le spremljanje, s katerim se izognejo težavam, ki jih lahko povzroči nepotrebno zdravljenje, ne da bi s tem vplivali na bolnikovo preživetje in njegovo kakovost življenja. Kljub temu ne gre pozabiti, da so nekatere oblike raka prostate zelo agresivne in hitro napredujoče, zato je zdravljenje nujno, še opozarjajo strokovnjaki.

Največkrat zatrdlina Rak mod se najpogosteje pojavi kot neboleča zatrdlina v modu (najpogosteje enostransko), hitro povečanje ali zmanjšanje moda, občutek nelagodja, teže ali napetosti v modu. Pojavi se lahko tudi topa bolečina v medeničnem dnu ali dimljah. Znaki napredovalega tumorja mod so lahko tudi napetost, občutljivost, bolečina in povečanje prsi.

Pri moških v starosti med 20 in 40 let je najpogostejše maligno obolenje rak mod, ki pa je prav tako eden od najbolj ozdravljivih rakov. Z rednim mesečnim samopregledovanjem lahko moški sami pomembno prispevajo k zgodnjemu odkrivanju. Za tem rakom je leta 2020 zbolelo 112 moških, umrlo jih je pet. V obdobju med letoma 2016 in 2020 je pet let po diagnozi raka mod živelo že več kot 97 odstotkov moških.

Svit preprečuje

Po drugi strani je pljučni rak najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, v Sloveniji je leta 2020 zbolelo 935 moških, umrlo jih je 742. Zbolevajo običajno starejši po 55. letu starosti, pojavnost pa se še naprej povečuje, a izraziteje pri ženskah. Glavni dejavnik tveganja za to bolezen je kajenje, ki povzroči kar od 80 do 85 odstotkov primerov. Rak debelega črevesa in danke je redkejši pri mlajših in pogostejši pri starejših od 60 let. V letu 2020 je zbolelo 780 moških, stroka opozarja na dragoceni presejalni program Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, veliko primerov je tako mogoče preprečiti, saj v programu odkrivajo in odstranjujejo polipe, ki so predstopnje raka.

Znaki niso značilni Znaki pljučnega raka so nespecifični, saj so lahko skupni tudi drugim boleznim. Zato je nujno, da se ob pojavu težav takoj obrnemo na osebnega zdravnika. Bolezenski znaki pljučnega raka so lahko: spremenjeni kašelj, težko dihanje, nepojasnjena bolečina v prsih, izguba telesne teže, hripavost, utrujenost in slabo počutje, pljučnica, ki po zdravljenju z antibiotiki ne izzveni ali se kmalu ponovi, kri v izpljunku.

Moški naj se odločijo za zdrav življenjski slog, svetujejo na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v Državnem programu obvladovanja raka ob začetku movembra, mednarodnega meseca za ozaveščanje o rakih pri moških, ki je vsako leto novembra. Redno naj si pregledujejo moda in se udeležujejo presejalnega programa Svit, so dodali.