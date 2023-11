Za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških, to vam svetujejo strokovnjaki

Moški naj se odločijo za zdrav življenjski slog, svetujejo na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v Državnem programu obvladovanja raka ob začetku movembra, mednarodnega meseca za ozaveščanje o rakih pri moških, ki je vsako leto novembra. Redno naj si pregledujejo moda in se udeležujejo presejalnega programa Svit, so dodali.

Za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških

Za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških, kažejo podatki iz registra raka. Med dečki, rojenimi leta 2020, bo do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolel vsak drugi. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak prostate. Med bolj pogostimi sta tudi pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke, pri mlajših pa rak mod, izhaja iz izjave za javnost inštituta in državnega programa ob začetku movembra.

Zelo pomembna je prepoznava zgodnjih znakov in simptomov, so opozorili. Ta omogoča, da je bolezen odkrita v zgodnji fazi, ko je še obvladljiva in so možnosti za ozdravitev visoke, kakovost življenja med zdravljenjem in po ozdravitvi pa boljša, poudarja zdravnica Janka Čarman, ki je vodja večidisciplinarnega tima za rak prostate na inštitutu in vodja strokovne skupine za rak prostate pri državnem programu.

Rak prostate sodi med bolezni z dobrim preživetjem

V obdobju med letoma 2016 in 2020 je pet let po diagnozi živelo 94 odstotkov moških, pri katerih so ugotovili to bolezen. Po besedah Čarmanove je ta rak pomembno drugačen od večine drugih, saj napreduje počasi, pogosto je neagresiven, ne ogroža življenja in ne zahteva zdravljenja, ampak le spremljanje. S spremljanjem se izognejo težavam, ki jih lahko povzroči nepotrebno zdravljenje, ne da bi s tem vplivali na bolnikovo preživetje in njegovo kakovost življenja.

Nekateri raki prostate so medtem lahko agresivni, hitro napredujoči, vplivajo na bolnikovo kakovost življenja in ogrožajo njegovo življenje. Takšni bolniki potrebujejo zdravljenje.

Pri moških v starosti med 20 in 40 let predstavlja najpogostejše maligno obolenje rak mod, ki pa je tudi eden od najbolj ozdravljivih rakov. Z rednim mesečnim samopregledovanjem mod lahko moški sami pomembno prispevajo k zgodnjemu odkrivanju. Za tem rakom je leta 2020 zbolelo 112 moških, umrlo pa jih je pet. V obdobju med letoma 2016 in 2020 je pet let po diagnozi raka mod živelo že več kot 97 odstotkov moških.

Pljučni rak je eden od najpogostejših rakov v Sloveniji in svetu

Hkrati je najpogostejši vzrok smrti zaradi raka. V Sloveniji je v letu 2020 za pljučnim rakom zbolelo 935 moških, umrlo pa 742. Za pljučnim rakom običajno zbolevajo starejši po 55. letu starosti. Incidenca pljučnega raka v Sloveniji še vedno narašča, vendar pa bolj pri ženskah kot pri moških. Glavni dejavnik tveganja za to bolezen je kajenje, ki povzroči kar 80 do 85 odstotkov primerov.

Za rakom debelega črevesa in danke, ki je redkejši pri mlajših in pogostejša pri starejših od 60 let, je v letu 2020 zbolelo 780 moških. V Sloveniji je od leta 2007 na voljo presejalni program Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki. Veliko rakov na debelem črevesu in danki je mogoče na ta način preprečiti, saj v programu odkrivajo in odstranjujejo polipe, ki so predstopnje raka, so še zapisali v omenjeni izjavi.