Zimski modni dodatki imajo še eno navdušujočo lastnost: v nasprotju s plašči in jaknami jih lahko menjamo vsako zimo, ne da bi pri tem preveč trpele naše denarnice. Z njihovo pomočjo lahko z enakimi vrhnjimi oblačili dosežemo popolnoma drug vtis – pomislite le, kako drugačen vtis boste dajali v črnem plašču z rdečo baretko ali pa z belo kučmo.

Modni dodatki po slogu sledijo drugim oblačilom, zato smernice, ki veljajo za oblačila nasploh, veljajo tudi zanje. Kar se tiče klobukov, je zagotovo ena najbolj privlačnih novosti to zimo vrnitev v petdeseta leta, ko so ženske na glavo natikale očarljive in zelo ženstvene turbanom podobne kape ter elegantne klobučke, ki spominjajo na narobe obrnjene globoke krožnike. Oba trenda smo na modnih brveh za zimo 2023/24 lahko videli pri Balmainu.

Klobuki in klobučki

Črn klobuk pristaja različnim slogom. FOTO: Profimedia

Tudi to zimo naj modnemu oblačenju v več odtenkov ene barve sledi klobuk. Če ste oblečeni popolnoma v rdečo, naj bo takšen tudi naglavni modni dodatek, enako velja, če nosite to zimo zelo modne odtenke bež barve. Kralj modnih dodatkov Hermes je trend prikazal s satenastimi čepicami s ščitkom, v katerih je združil športen in eleganten videz. In ko smo že pri barvnih odtenkih, vas lahko razveselimo, da je udobna, varna in vedno modna črna dovoljena tudi na kapah in klobukih. Lahko jo nosite kot del letos z modnim žigom potrjene črno-bele kombinacije, ki smo jih na modni brvi med drugim videli na modni reviji Emporio Armani.

Baretka se vrača v prve modne vrste. FOTO: Profimedia

Se še spominjate poletnih ribiških klobučkov? Bucket hat, kakor mu rečemo po angleško, je moden tudi letos. Seveda pa mora biti zimski klobuk iz toplih zimskih materialov – le kakšen bi bil sicer njegov smisel? Na policah trgovin med drugim najdete tudi takšne iz umetnega krzna.

Baretke in šali

Modni hit so šali od glave od pete. FOTO: Profimedia

Baretka, večna modna klasika, se vrača v prve vrste. Modni poznavalci priporočajo, naj baretko nadenemo, kadar želimo ustvariti sofisticiran umetniški vtis ali pa občutek, kot da smo pravkar pripotovali iz francoske modne prestolnice. Lahko je volnena, usnjena ali žametna, odvisno od sloga, ki ga želite ustvariti.

Kar se tiče šalov, se tako kot prejšnjo tudi to zimo držimo pravila: večje je boljše. Modni zakon zimskih dni so spet šali, v katere se dobesedno ovijemo od glave do pete. Nekateri modni oblikovalci so v duhu tega trenda iz šalov ustvarili kar obleke. Skratka, v iskanju primernega šala lahko izbirate med različnimi slogi, materiali in oblikami, edino pravilo je, da vanj lahko čim topleje zavijemo čim več delov telesa.