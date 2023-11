Eden najbolj ljubkih in modnih materialov te zime je ovčje krzno oziroma njegova imitacija

V modnem svetu je znan pod imenom teddy, saj smo v njem videti kot prikupni medvedki, najpogosteje je uporabljen na jaknah in plaščih, lahko pa si ga omislite tudi kot pulover.

Chrissy Teigen v živahnem zelenem plaščku

Prvi zametki teddy plaščev so se zgodili leta 2013, ko so mehkejšo različico tega modnega kosa na modno brv poslali pri Max Mari. Takoj je bil občudovan, še večji uspeh pa je požel pet let pozneje, ko so ga pri italijanski modni hiši obudili v različici iz volne in svile. Poleg Max Mare jih v kolekcije vključujejo tudi druge znamke višjega cenovnega razreda, kot na primer Anthropologie in Roberto Cavalli, a na veliko srečo je pestra ponudba na voljo tudi pri cenovno dostopnejših znamkah.

Letos so modni teddy plašči z usnjenimi dodatki.

Dražje ali dostopnejše različice, prav vse so že osvojile modne vplivnice. Mrzle dni v njih preživijo Julia Roberts, Rosie Huntington-Whiteley, Blake Livley, Katie Holmes in mnoge druge zvezdnice, tudi tiste, ki svoje stilske kombinacije delijo na instagramu.

Zadnje tri sezone pa so teddy plaščki sestavljeni iz bombaža, poliestra in akrila in tako spominjajo na ovčje krzno. Ponujajo toplino, udobje, povrhu pa so še izjemno modni, ta kos lahko vključimo v različne kombinacije. Ležeren videz ustvarimo, če ga nadenemo čez trenirko, v mesto se odpravimo v kombinaciji s kavbojkami, v črnem teddy plaščku pa se lahko odpravimo tudi na večerjo. Tako rekoč vsi modeli so oversized in s tem še ena hvalnica udobju.

Plašč, ki ga lahko nosite na trenirko ali visoke pete.

Znotraj mehko, od zunaj varovalno

Prejšnjo sezono so bili teddy plašči v klasičnih krojih, letos pa pritegnejo svetli modeli jaken, ki imajo na robu rokavov usnje. V pestri ponudbi prevladuje bež barva, izjemno uporabne pa so tudi črne različice.

Kos že sam po sebi naredi močan vtis in pri kombiniranju ni treba dodajati vpadljivih dodatkov. Za večerne izhode pa modne vplivnice nosijo teddy plaščke na oprijete, svilene obleke in čevlje z nizko peto v špico.