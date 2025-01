Tudi ljudje imamo ostanke tretje veke

Če vzamemo ogledalo in pogledamo v notranji kotiček očesa, bomo opazili rožnato tkivo. Čisto v kotu je bunkica, ki ji pravimo karunkula, ki ščiti solzne žleze, ključne za ohranjanje vlažnosti naših oči. Tik ob njej pa je tanka proga, imenovana plica semilunaris, ki nas zna nekoliko presenetiti, saj gre pravzaprav za tretjo veko.

No, natančneje rečeno, gre za evolucijske ostanke tretje veke. Danes je neuporabna in spada v kategorijo zakrnelih struktur oziroma delov organizma, ki ne služijo več svojemu prvotnemu namenu. Nedavno so znanstveniki pri lopatozobem kitu, najredkejši vrsti kljunatih kitov na svetu, odkrili drobne zakrnele zobe, že nekaj časa pa vedo, da so zakrnele medenične kosti pri kitih in delfinih veliko bolj povezane s spolnostjo, kot so sprva mislili; zakrnele strukture lahko najdemo po vsem živalskem kraljestvu. Vključno z nami.

Mačke imajo delujočo žmurko. FOTO: Ekaterina Chizhevskaya/Getty Images

Prozorno kožno gubo, ki ji pravimo tudi žmurka, lahko najdemo pri številnih živalskih skupinah. Morda jo je še najlažje opaziti pri domačih mačkah. Če vaša mačka rada spi z odprtimi očmi, ste verjetno že opazili nenavadno tkivo, ki se vodoravno razprostre čez oko. Ta tretja veka je zelo izrazita pri pticah in deluje kot brisalec vetrobranskega stekla, ki odstranjuje umazanijo iz oči. Prav tako jim pomaga ohranjati oči vlažne, kar je še kako priročno med letenjem.

Žmurka je razširjena pri številnih živalskih vrstah, pri primatih pa je silno redka.

Na seznamu živali s popolnoma razvitimi žmurkami so ribe, dvoživke, plazilci, ptice in sesalci, pri primatih pa je precej redka: med primati ima razvito delujočo tretjo veko le ena vrsta (Calabar angwantibo). Morda bi pomislili, da bi bil vgrajeni brisalec koristen tudi za človeka, vendar je v nekem trenutku naše evolucije membrana izgubila svojo uporabnost.

Zdaj so plica semilunaris (znana tudi kot polmesečna guba) in z njo povezane mišice neuporabne, vendar ni bilo dovolj evolucijskega pritiska, da bi popolnoma izginila. Ti očesni ostanki nam ne povzročajo težav, zato se ohranjajo, čeprav ne prispevajo ničesar k našemu vsakdanjemu življenju.

Uporabnost tretje veke je izginila v človeški evoluciji. FOTO: Getty Images

No, vsaj v večini. Obstajajo redka poročila o ljudeh z delujočimi tretjimi vekami, kot je razvidno iz članka, objavljenega v medicinski reviji PMC iz leta 2017, v katerem so opisali primer devetletne deklice, ki so ji z enostavnim kirurškim posegom odstranili žmurko. Vse to nas opominja, da so naša telesa poklon evolucijski preteklosti Homo sapiensa in da smo lahko vsi edinstveni tudi v najmanjših podrobnostih.