Tudi jeseni vadimo zunaj

Ko se jeseni temperature spustijo in postane hladno, gibanje na prostem prinaša določene izzive, ki lahko vplivajo na kakovost vadbe in zdravje.

Tokrat bomo predstavili najpogostejše napake, ki jih delamo med vadbo na prostem v hladnejšem vremenu.

Začnimo pri nepravilni izbiri oblačil. Če se ne oblečemo dovolj in ne po plasteh, lahko telo izgubi preveč toplote, kar lahko vodi do podhladitve. Pretirano oblačenje lahko povzroči čezmerno potenje, kar v kombinaciji z mrazom vodi do hitrega ohlajanja telesa. Pazimo tudi na material: bombaž zadržuje vlago, zato je bolje nositi oblačila iz sintetičnih materialov, ki odvajajo znoj in ohranjajo toploto. Ne smemo pozabiti na roke, glavo in stopala, skoznje telo v mrazu izgublja toploto. Zato nosimo rokavice, kapo in toplejše nogavice, da se izognemo pretiranemu ohlajanju.

Pomembno je ogrevanje pred vadbo. V hladnem vremenu so mišice bolj zategnjene, kar povečuje tveganje za poškodbe. Če se pred vadbo nismo dovolj ogreli oziroma smo temu posvetili premalo časa, tvegamo možnost poškodb. Daljše ogrevanje je ključnega pomena, da se mišice pravilno pripravijo na vadbo.

Mnogi mislijo, da v hladnejšem vremenu ne potrebujejo toliko tekočine kot v poletnih mesecih. A pri vadbi se potimo tudi jeseni in pozimi, zato je hidracija nujna. V hladnem vremenu telo drugače reagira na obremenitve, zato je pomembno poslušati znake, kot so utrujenost, bolečine v mišicah ali sklepih ter mrzle okončine. Pretiravanje lahko vodi do poškodb ali bolezni. Pazimo na dihanje: vdihavanje hladnega zraka skozi usta lahko draži grlo in tudi pljuča. Priporočljivo je dihanje skozi nos, saj tako zrak segrevamo in vlažimo, kar zmanjša draženje dihal. Po koncu vadbe, ko se telo še vedno poti, se lahko v mrazu zelo hitro ohladimo, kar lahko vodi v prehlad ali druge zdravstvene težave. Pomembno je, da se takoj po vadbi preoblečemo v suha oblačila in gremo na toplo. Dovolj časa moramo posvetiti regeneraciji. Premalo počitka in nepravilno raztezanje povečata tveganje za poškodbe.

Pri vadbi se potimo tudi jeseni in pozimi, zato je hidracija nujna.

Jeseni so dnevi krajši, zato pogosto na prostem vadimo v mraku ali temi. Če ne nosimo svetlih oblačil ali odsevnih elementov, smo težje opazni, kar poveča tveganje za nesreče.

Nujno je upoštevati vremenske razmere. Vadba v dežju, snegu ali zelo nizkih temperaturah brez ustrezne priprave lahko poveča tveganje za bolezni ali poškodbe.

Vadba na prostem tudi v mrzlem delu leta je lahko zelo koristna, vendar zahteva večjo pozornost pri pripravi in prilagajanju vremenskim razmeram.