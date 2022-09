Po najsilovitejšem neurju v novejši meteorološki zgodovini je bil med številnimi tavajočimi in obupanimi obrazi tudi obraz mogočnega kmeta: »Bilo je strašno! Doma sem tu, a ne vem, kje je predvčerajšnjim šla cesta, ne razločim, kje se začenja in konča moj svet. Kaj takega še nismo doživeli. Bog se usmili, kako bomo preživeli? Jaz sem iz Puštala. Okoli pol desetih je moralo biti, ko je začelo najhuje grmeti in treskati. Od hleva do hiše imam komaj kakih 15 korakov in povem vam, da sem se komaj prebil skozi ploho. Cesta in prostor pred hišo sta bila v trenutku pod vodo, po vrtu je pokalo i...