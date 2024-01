Skakalni as Timi Zajc: Popolne poštenosti v našem športu nikoli ne bo

Timi Zajc je v zadnjih dveh letih – vštevši ekipne kolajne – na velikih tekmovanjih v smučarskih skokih osvojil kar osem žlahtnih kovin. Glede na to, da se zna torej odlično zbrati za točno določen dan, bo 23-letni as iz Hramš v občini Žalec bržkone med vročimi slovenskimi aduti tudi na bližnjem svetovnem prvenstvu v poletih med 25. in 28. januarjem v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu. Zajc bo na Kulmu branil srebrno odličje iz Vikersunda, kjer se je pred dvema letoma skupaj z Anžetom Laniškom ter bratoma Domnom in Petrom Prevcem povrhu veselil tudi zlate moštvene lovorike. 245 metrov znaša...