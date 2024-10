Tekmovali dedki, babice in vnuki

Medgeneracijsko tekmovanje se gredo že nekaj let uspešno na Uršnih selih. Tamkajšnje društvo upokojencev je zelo aktivno, minuli vikend pa so otroci, vnuki in vnukinje, združili moči z dedki in babicami. Merili so se v pikadu, štrbunku in sestavljanki, tekmovanje in druženje pa sta potekala v lično obnovljenem domu krajanov. Kot ekipa so tekmovali ponosni dedki in babice ter njihovi vnuki, v skupinah od 6 do 8 let, od 8 do 10 let in od 10 do 12 let.

Veselje dedkov in vnukov FOTO: Drago Perko

»Sestavljala sva sestavljanke, metala pikado in štrbunk. Medalje sem vesela, dedi pa se je izkazal,« je dedija Sandija pohvalila 6-letna Manca. »Če dobiš medaljo, je to dobro. Z vnuki je lepo tekmovati, to so dogodki, ki nas bogatijo,« je dodal Sandi. »Spet smo pripravili medgeneracijsko tekmovanje. Imeli smo tri discipline. Točke so se seštevale. Vsi udeleženci so prejeli lesene spominske medalje, najboljši pa prave kolajne. Vzdušje je bilo enkratno, mladi imajo občutek za borbenost. Vsi so tekmovali v športnem duhu. Taka druženja pa tudi tekmovanja so pomembna, da se mladi navadijo, kako je delovati v skupini. Pa da se znajo prilagoditi različnim situacijam. Za babice in dedke pa so to dogodki, ko lahko pokažejo pridelke svojih otrok,« je namen in pomen tekmovanja, ki so ga začeli takoj, ko se je poslovil covid-19, opisal Drago Celič, ki je pedantno vodil tekme, sešteval točke in na koncu razglasil rezultate.

Najboljše nagradili

Tudi sestavljali so. FOTO: Drago Perko

V skupini od 6 do 8 let sta zmagala Bine in dedi Igor, sledili sta Alina in babi Milena, na tretjem mestu sta bila Manca in dedi Sandi. V skupini od 8 do 10 let sta bila najboljša pravnuk Anže in prababica Mira, za njima so se zvrstili Ajda in babi Branka, Stela in babi Helena. V skupini od 10 do 12 let sta postala zmagovalca Staš in dedi Anton, srebrna sta bila Ajda in dedi Ciril, bronasta pa pravnuk Jakob in pradedek Anton. To je bilo že tretje tovrstno tekmovanje, glede na veliko zadovoljstvo vseh nastopajočih pa se drugo leto spet vidijo, so še povedali na Uršnih selih, kjer se znajo iti medgeneracijsko.