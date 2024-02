Tadej Pišek nas navdušuje v komediji Kako se znebiti bodočega moža

Nova zabavna komedija v režiji Žige Flajnika se ponaša z zvezdniško zasedbo, saj poleg Tadeja Piška igrajo še Mojca Funkl, Mojca Fatur, Miha Brajnik in Mario Ćulibrk. Gledalci so bili na prvih predstavah presenečeni nad hitrostjo zapletov in preobratov. Kako je bilo v Špas teatru v Mengšu, razkrije tudi vedno nasmejani Tadej. »Premiera in obe predpremieri so bile več kot uspešne. Razprodane dvorane, ogromno smeha in velik aplavz. Publika je spoznala, da smo naredili odlično komedijo, ki jo, upam, čaka še veliko ponovitev.« A tokrat je premiersko zabavo do jutranjih ur izpustil. »Le par ur pred predstavo sem se vrnil z gostovanja v Milanu in sem na oder stopil praktično naravnost iz kombija. Tako da po predstavi nisem imel nobene moči za žur in sem bil kar zgodaj doma in v postelji,« pove.

Valentinovo na odru

Predstava Kako se znebiti bodočega moža je situacijska komedija, polna zabavnih in nepričakovanih zapletov in pripetljajev, v njej Silvija krmari v koktajlu moških. Ko Tadeja povprašam o njegovi vlogi in tudi o tem, kako poskuša osvojiti glavno protagonistko, se najprej zamisli, nato iskreno prizna: »Igralec ne more vedno zagovarjati svojega lika ... V tej predstavi igram bogatega in nadutega odvetnika Valterja, ki je karakterno povsem drugačen od mene. Kar pomeni, da je oblikovanje te vloge pomenilo še večji izziv, saj sem se igralsko spustil v oblikovanje karakterja, ki je kljub svoji pretirani prevzetni drži še vedno simpatičen in nebogljen. Verjamem, da sem vlogo precej razplastil in da Valterja pokažem na precej različnih načinov.«

In kakšen pristop je ubral, da je osvojil svojo partnerico v resničnem življenju? »Z Viljo se poznava že zelo dolgo. Spoznala sva se v gledališču, na prvi zmenek sva šla kar precej let pozneje. Od tam naprej pa je šlo zelo hitro,« odgovori v smehu. Pravi, da si vzameta veliko časa za njun odnos. »Glede na najin tempo in majhnega otroka to včasih ni najlažje, ampak kljub vsemu se potrudiva, da se ob večerih usedeva in pogovoriva, da si enkrat na leto vzameva en vikend, ki ga preživiva sama, da greva skupaj v gledališče ... Zdi se mi, da v tem času, ko svoje življenje tako intenzivno podrejamo službam, prevečkrat pozabimo na odnose. Partnerske, prijateljske, družinske ... Jaz temu poskušam posvetiti kar se da veliko pozornosti.« Ker bo kmalu valentinovo, me zanima, ali ga praznujeta. »Ne, valentinovega ne praznujeva. Jaz že kar precej let valentinovo preživljam na odru. Tudi letos bo tako, takrat igramo Kako se znebiti bodočega moža v Mengšu. Če kdo še nima ideje za darilo, je to odlična priložnost,« se pomenljivo nasmehne.

Doma ne dviguje telefona

Zadnje čase je zavoljo dela in številnih predstav precej odsoten z doma. »Trenutno imam 14 živih predstav, to pomeni predstav, ki se aktivno igrajo. Poleg tega sem direktor produkcijskega Zavoda Godot, pišem gledališke tekste in besedila za prireditve in režiram. Všeč mi je, da mi poklic omogoča toliko različnih možnosti delovanja. In ker sem veliko odsoten z doma, se v prostem času resnično potrudim posvetiti družini. V popoldanskem času in med vikendi, ko sem z otrokom, načeloma niti ne dvigujem telefona, takrat odmislim vse zadeve, povezane z delom, in se odklopim.«

Igralec ne more vedno zagovarjati svojega lika, pravi Pišek. FOTO: Igor Modic_delo

Prejšnji teden je bil v Milanu. »Tja smo bili povabljeni z mojo najnovejšo predstavo za odrasle z naslovom O snegu in ljubezni, ki je nastala v koprodukciji Zavoda Godot in Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Uvrstila se je v tekmovalni program mednarodnega gledališkega festivala, kamor se je prijavilo več kot 200 predstav z vsega sveta. Med 14 tekmovalnih so se poleg nas uvrstile še predstave iz Danske, Venezuele, Hongkonga, Koreje ... Tako da je že uvrstitev na festival velik uspeh. V Milanu smo odigrali dve razprodani ponovitvi.« Podpisal je priredbo besedila in režijo, je tudi eden od protagonistov. »Predstava O snegu in ljubezni je nastala kot moj poklon slovenskemu pisatelju Marku Sosiču, ki nas je zapustil pred nekaj leti. Zato sem se sam lotil tudi dramatizacije romana in režije. Mislim, da je bil to daleč najbolj naporen projekt v mojem gledališkem ustvarjanju. Na odru se mi je pridružila zares fantastična ekipa umetnikov, skupaj smo dihali za to predstavo in tako resnično ustvarili odlično gledališko poslastico.« Predstava bo tudi na letošnjem Borštnikovem srečanju.

»Vesel in ponosen sem, da je v produkciji mojega Zavoda Godot že drugo leto zapored v tekmovalnem programu Borštnikovega srečanja. Lani smo odigrali predstavo En K te gleda, ki je dobila tudi Borštnikovo nagrado po presoji žirije, letos pa smo izbrani z O snegu in ljubezni. Vesel sem, ker so naše predstave v zadnjem letu prejele Borštnikovo nagrado, dve nagradi na Festivalu v Velenju, povabilo na mednarodni festival v Milano, ponovno uvrstitev na Borštnikovo srečanje ... Vse, ki bi si predstavo O snegu in ljubezni radi ogledali v Ljubljani, 28. in 29. februarja vabim v Mini teater na verjetno zadnji ljubljanski ponovitvi v sezoni.«

Prva akrobatska gledališka komedija

Tadej Pišek in Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

Prešernov dan je dela prost dan, namenjen kulturi. »Praznik bom izkoristil za čas z družino. Zvečer pa seveda v gledališče, saj imam predstavo. Tako da kulturi ne bom mogel uiti,« razkrije načrte. Njegova najljubša vloga je že dlje vloga očeta, sin spremlja njegovo delo. »Vito vidi vse moje otroške predstave, večino tudi večkrat. Veliko hodimo z njim v gledališče; mislim, da so knjige in gledališče izjemno pomembni za otrokov razvoj. Doma ogromno beremo in spodbujamo domišljijske in kreativne svetove vseh nas,« se nasmeji. Tudi zaradi svoje kreativnosti ima še ogromno načrtov. »Do konca leta bomo uprizorili prvo akrobatsko gledališko komedijo, čakata me tudi režija predstave in premiera dveh otroških predstav, zelo se veselim gibalnega projekta režiserja Inana Du Swamija, ki bo premierno uprizorjen oktobra. Vmes pa igranje vseh aktualnih in tekočih predstav. Skratka pestro.« Zaupa mi tudi svoje želje za letošnje leto. »Predvsem si želim malo umiriti službeni tempo, kar pa mi nekako ne uspeva. Rad imam svoj poklic in redko zavrnem priložnost sodelovanja pri projektih, ki se mi zdijo zanimivi.« Nakar nekoliko zamišljeno doda: »Komaj čakam pomlad in lepe sončne dneve, ki jih bomo lahko preživeli v naravi. Tega mi ta trenutek malo primanjkuje ...« Na koncu pa v svojem značilnem slogu z nasmehom sklene: »Radi se imejte in veliko se smejte.«