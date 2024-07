Tabuji dvignili Lent na noge

Maribor poleti živi na Lentu. Osrednje prizorišče je Kulturna četrt Minoriti oziroma Avditorij lutkovnega gledališča, kjer potekata dva festivala. Prvi je Letni kino Minoriti ter stalno poletno koncertno dogajanje. Minuli konec tedna je pripadel Tabuju, ki že 26 let razveseljuje poslušalce. Maribor igra v njihovih srcih veliko vlogo, saj so stalnica na ulici brez naslova, kjer je Rožmarin. Organizatorjev kljub visokim temperaturam ter dopustniškemu terminu niti za trenutek ni bilo strah. Tabuji zadnje leto dni nastopajo z novo pevko Katarino Samobor, ki je skupini vrnila energijo in mladostniško razposajenost.

Katarina Samobor je v obiskovalcih vzbudila mladostno energijo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI