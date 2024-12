Štiri ure in pol med ovcami

Ena največjih sodobnih mariborskih umetnic Karmina Šilec, alfa in omega Carmine Slovenice, je na odrske deske oziroma na območje Kulturne četrti Minoriti, ki obsega lutkovno gledališče, Minoritsko cerkev, Sodni stolp in avditorij, postavila potujočo predstavo OVIS – Dolgočasne ovce, ki spreminjajo svet.

Gregor Zorc in Gregor Luštek sta uprizorila mesarsko klanje ovac. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Gre za 25 odstotkov zvoka in glasbe, 45 odstotkov gledaliških esejev in 30 odstotkov performansov,« pravijo v Minoritih, kjer je bila predstava v hipu razprodana. Čeprav ovce veljajo za dolgočasne, skoraj neopazne živali, predstava OVIS postavlja to vrsto v ospredje in raziskuje, kako močno so ovce vplivale na človeštvo in naravo. Marsikdo ne ve, da je prebavni trakt ovce tako močan, da je sposoben razgraditi najbolj strupene snovi in jih vrniti nazaj v naravo neoporečne. OVIS se kot velika produkcija premika po lokacijah, z njo vred pa tudi obiskovalci, ki jih to ne zmoti. Kot jih ni zmotil niti močan vonj po ovčji staji v Minoritski cerkvi.

Dramski igralki Minci Lorenci je za rojstni dan voščil režiser Jernej Lorenci. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Pri predstavi sodelujejo dr. Samatha Balaton Chrimes, dr. Marjeta Ciglenečki, Jasmina Črnčič, dr. Mladen Dolar, Andrej Fon, dr. Andrej Hozjan, dr. Lochlann Jain, Minca Lorenci, Gregor Luštek, dr. Teja Brooks Pribac, dr. Maja Rupnik, dr. Juan Manuel Tebes, dr. Terezija Snežna Vrečko, Gregor Zorc in Projektni zbor CHOREGIE. Zorcu in Lušteku pripade veliki finale, v katerem uprizorita krvavi ples.