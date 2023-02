Te dni je mnoge osupnil podatek, ki ga je objavila agencija Focus, da kupimo 60 odstotkov več oblačil, kot smo jih pred petnajstimi leti, skoraj tretjine pa nikoli ne oblečemo. S tem je tekstilna industrija druga največja onesnaževalka okolja, takoj za naftno. Hitra moda je razlog za kopičenje zavrženih oblačil, ki praviloma niso biološko razgradljiva, na odlagališčih. Čas je, da potrošniki sami sebi postavimo ogledalo in rečemo ne hitri modi. Kupujmo manj in le, ko to zares potrebujemo. Odločamo lahko tudi o tem, kje kupujemo. Ena izmed možnosti so trgovine z oblačili iz druge roke ali z vin...