Šport in najstniki: ideje, ki jih je vredno preveriti

Šport je odličen način, da najstniki ostanejo aktivni, pridobijo prijatelje in da jim je v šoli lažje. Šport je namenjen zabavi. Če obstaja šport, v katerem najstnik uživa, vendar ni prepričan, ali je zanj, naj vseeno poskusi.

Kaj pa, če najstnik ne mara organiziranega športa, skupinske vadbe in pa tekmovanj? Sebe najbolje pozna. Šport morda ni njegova najljubša stvar – in s tem ni nič narobe. Obstaja veliko športnih dejavnosti, ki lahko pomagajo ohranjati kondicijo in se zabavati, ne da bi bilo pri vadbi veliko ljudi.

Plezanje. Plezanje po skalah in na plezalni steni ponuja eno najboljših vsestranskih vadb. Plezalci krepijo roke, ramena, hrbet, trebuh, noge in stopala – vse naenkrat!

Pohodništvo in kolesarjenje. To sta odlična načina za spoznavanje narave, hkrati pa povišate srčni utrip. Zaradi varnosti naj najstnik tega ne počne sam.

Vodne dejavnosti. Voda je popoln kraj za iskanje novih izzivov. Obstaja veliko vodnih dejavnosti za vse ravni spretnosti in energije. Poleg plavanja lahko najstniki poskusijo s kanuji, kajakom, ribolovom, veslanjem, jadranjem, jadranjem na deski in supanjem, veslanjem stoje.

Za najstnike, ki so se odločili veliko gibati, je zelo primeren navzkrižni trening. Recimo plavanje in kolesarjenje. Plavanje lahko resnično pomaga pri toniranju zgornjega dela telesa, medtem ko kolesarjenje krepi noge.

Zelo pomembna je vadba za moč. Preden začnejo, je nujen posvet z zdravnikom in trenerjem za moč in kondicijo.

Številne športne dejavnosti so lahko sproščujoče in obvladljive hkrati in ga krepijo fizično in psihično:

- joga lahko izboljša prožnost, moč, ravnotežje in vzdržljivost. Mnogi, ki se ukvarjajo z jogo, pravijo, da poleg fizičnih koristi lajša tesnobo in stres ter izboljšuje mentalno jasnost.

- pilates je kondicijska vadba, ki pomaga graditi prožnost, moč, vzdržljivost in koordinacijo, brez dodajanja mišične mase. Prav tako poveča cirkulacijo in pomaga pri oblikovanju telesa in krepitvi telesnega jedra. Ljudje, ki redno izvajajo pilates, menijo, da imajo boljšo držo in so manj nagnjeni k poškodbam.

- taj či je starodavna kitajska borilna veščina, ki je odlična za izboljšanje prožnosti in krepitev nog, trebušnih ali osrednjih mišic ter rok. In duha.