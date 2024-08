Šokantna aretacija s primesjo izdajstva

Ameriškim organom pregona je uspel veliki met. Ameriški zvezni agenti so v obmejnem mestu El Paso v zvezni državi Teksas aretirali soustanovitelja in vodjo enega najbolj nevarnih mehiških mamilarskih kartelov. Po pristanku zasebnega letala so ameriški policisti aretirali dolgo iskanega 76-letnega Ismaela Maria Zambado Garcio - El Maya, ki je kriminalno združbo Sinaloa ustanovil skupaj z razvpitim Joaquinom Guzmánom - El Chapom, ta že pet let preživlja dosmrtno zaporno kazen v strogo varovanem zveznem zaporu v mestecu Florence v ameriški zvezni državi Kolorado. Ameriška zvezna agencija za boj proti mamilom DEA (Drug Enforcement Agency) je za informacije o Zambadi ponujala nagrado 15 milijonov dolarjev (13,8 milijona evrov).

Poleg El Maya je ameriškim policistom uspelo aretirati tudi El Chapovega sina, 38-letnega Joaquina Guzmána Lópeza, ki pa je, kot je mogoče prebrati v ameriških in mehiških medijih, pripomogel k aretaciji El Maya. Guzmán López naj bi se namreč že dlje pogajal z DEA. Kot je za CNN povedala Rosa Icela Rodríguez, mehiška ministrica za varnost in zaščito državljanov, naj bi se El Chapov sin dogovoril za predajo z ameriškimi oblastmi, pri tem pa bistveno pripomogel pri aretaciji Zambade.

El Mayo je poleg El Chapa najpomembnejši narkošef, kar se jih je doslej znašlo v rokah ameriških pravosodnih organov.

Kot je ministrica na novinarski konferenci v Ciudadu de Mexicu predstavila sosledje dogodkov, ki so vodili do aretacije v El Pasu, naj bi ameriške oblasti že dlje dobivale namige, da se želi Joaquin Guzmán López predati oblastem, vendar je postalo povsem jasno, da bo to storil, ko so minuli četrtek ob 14.40 ameriški zvezni agentje dobili informacijo, da je v letalu, ki leti proti El Pasu, poleg El Chapovega sina tudi El Mayo. Ameriški policisti so letalo počakali, in ko je pristalo na enem od manjših letališč severno do El Pasa, z velikim veseljem aretirali oba najpomembnejša potnika na njem.

Ameriški organi pregona so dogovarjanje z najstarejšim od chapitosov, kakor ljubkovalno imenujejo El Chapove sinove, ki so od očeta prevzeli vodenje kartela Sinaloa, držali v strogi tajnosti, o njej niso obvestili niti mehiških organov. Šele po aretaciji so o podrobnostih celotne akcije seznanili tudi oblasti v Ciudadu de Mexicu.

Ugrabili, zvezali in pokrili

Zambadov odvetnik Frank Pérez je dejal, da je bil njegov klient ugrabljen. Kot je zapisal v izjavi, ki jo je objavil CNN, je »Joaquin Guzmán López s silo ugrabil mojo stranko El Maya. Pričakali so ga v zasedi, Joaquin in šesterica zamaskiranih mož v uniformah so ga vrgli na tla, mu zvezali roke in noge in ga vrgli v poltovornjak ter odpeljali do manjše vzletne steze. Potem so ga prisilno odvlekli v letalo, Joaquin mu je noge in roke zvezal za sedež, na glavo pa poveznili črno vrečko. V letalu so bili samo trije – pilot, Joaquin in moja stranka,« je zapisal odvetnik Pérez.

Ameriška tiralica za El Mayem

Zambado so dan po aretaciji, minuli petek, pripeljali pred zveznega sodnika v El Pasu, kjer se je izrekel za nedolžnega, vendar je ostal za zapahi vsaj do danes, ko se na zveznem sodišču v El Pasu začne predobravnavni narok. Guzmána Lópeza pa so zvezni agentje odpeljali v Chicago, kjer naj bi se prav tako danes prvič pojavil pred zveznim sodnikom tamkajšnjega zveznega sodišča.

Ameriški generalni državni tožilec Merrick Garland, ki je hkrati tudi pravosodni minister ZDA, je ob aretaciji dejal, da El Mayo in El Chapo vodita eno najbolj nasilnih in najmočnejših organizacij za preprodajo drog na svetu. »Zdaj pa se pridružujeta vse daljšemu seznamu vodij in sodelavcev kartela Sinaloa, ki jim sodimo v ZDA,« je dejal.

El Mayo je poleg El Chapa najpomembnejši narkošef, kar se jih je doslej znašlo v rokah ameriških pravosodnih organov. Desetletja se je uspešno izogibal oblastem, zato je bila vest o njegovi aretaciji šok za vse. Februarja so ga ameriški tožilci obtožili zarote pri izdelavi in distribuciji fentanila, droge, ki je kriva za opioidno krizo v ZDA. Kartel Sinaloa, ki je v preteklosti veljal za enega največjih razpečevalcev kolumbijskega kokaina v ZDA, se je v zadnjih letih preusmeril v proizvodnjo fentanila, sintetičnega mamila, ki je kar 50-krat močnejše od heroina ali celo 100-krat od morfija. Prav fentanil, največji dobavitelj je seveda kartel Sinaloa, naj bi bil po podatkih ameriških oblasti glavni vzrok za številne smrti med Američani v starostni skupini od 18 do 45 let. El Mayo, ki je bil vse do aretacije na čelu kartela Sinaloa, se v ZDA sooča z obtožbami trgovine z drogami, umora, ugrabitve, pranja denarja in organiziranega kriminala.

To, da naj bi Zambadovo aretacijo omogočil El Chapov sin, je bilo tudi majhno presenečenja, saj sta El Mayo in El Chapo pravzaprav soustanovitelja največje kriminalne združbe v Mehiki, kartela Sinaloa. A glede na besede, ki so bile izrečene med sojenjem El Chapu leta 2019, sodelovanje najstarejšega El Chapovega sina pri aretaciji Zambade, morda niti ni tako presenetljivo. El Chapovi odvetniki so na sojenju v Brooklynu v New Yorku Zambado obtoževali, da je podkupoval mehiške oblasti, da je lahko mirno živel v Mehiki, in da v kartelu Sinaloa El Chapo ni ničesar nadzoroval, temveč je to počel prav Ismael Mario Zambada.