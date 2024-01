Sodni boj proti umetni inteligenci

Ameriška medijska hiša New York Times je prejšnji teden na zveznem sodišču vložila tožbo proti podjetjema OpenAI in Microsoft zaradi kršenja avtorskih pravic. Argument tožnika je, da naj bi modeli umetne inteligence obeh podjetij brez dovoljenja za učenje uporabljali na milijone člankov. »S svojimi orodji umetne inteligence si podjetji prizadevata brezplačno izkoristiti velike naložbe časnika v novinarstvo, tako da jih brez dovoljenja ali plačila uporabljata za izdelavo nadomestnih izdelkov,« so navedli v tožbi.

Strojno učenje na novinarskih vsebinah

Argument medijske hiše je, da se umetna inteligenca brez dovoljenja uči iz njenih člankov. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Modeli umetne inteligence, ki poganjajo orodje ChatGPT in Microsoftov brskalnik copilot (nekdanji bing), so se več let urili na vsebinah, ki so na voljo na spletu, s predpostavko, da jih je dovoljeno uporabljati brez nadomestila. Toda New York Times v tožbi trdi, da nezakonita uporaba vsebin za umetno inteligenco ogroža njegovo zmožnost zagotavljanja kakovostnega novinarstva.

Družba Universal in glasbeni založniki so tožili podjetje Anthropic. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

»Ta orodja so bila ustvarjena z neodvisnim novinarstvom in vsebino, ki je na voljo le zato, ker smo mi in naši sodelavci o njej poročali, jo urejali in preverjali dejstva, in to z visokimi stroški in s precejšnjim strokovnim znanjem,« je sporočil tiskovni predstavnik New York Timesa.

Poplava tožb zaradi avtorskih pravic

Microsoft je velik vlagatelj v OpenAI, ki stoji za orodjem umetne inteligence ChatGPT. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Nastajajoči velikani na področju umetne inteligence se v zadnjem času soočajo z valom tožb zaradi uporabe spletnih vsebin za vzpostavljanje svojih sistemov umetne inteligence. Medtem ko so nekatera druga medijska podjetja, kot sta nemški Axel Springer ali Associated Press, s podjetjem OpenAI sklenila pogodbe o uporabljanju njihovih vsebin, se je New York Times odločil za tožbo, s katero zahteva odškodnino, od podjetij pa zahteva tudi prenehanje uporabe svojih vsebin in uničenje že zbranih podatkov. Microsoft je sicer tudi velik vlagatelj v OpenAI, ki stoji za orodjem umetne inteligence ChatGPT.

Tudi George R. R. Martin je z drugimi pisatelji že vložil tožbo proti platformi OpenAI zaradi kršenja avtorskih pravic. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Lani so ameriški pisatelj George R. R. Martin, po čigar romanih so posneli priljubljeno televizijsko serijo Igra prestolov, in drugi pisci knjižnih uspešnic vložili skupinsko tožbo proti družbi OpenAI zaradi kršenja avtorskih pravic. Družba Universal in številni glasbeni založniki pa so tožili podjetje Anthropic, ki je za usposabljanje svoje umetne inteligence prav tako uporabljalo avtorsko zaščitena besedila.