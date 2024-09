Slovenska moška reprezentanca je bila do zadnjega kola v igri za bron

»Šahovska pravljica je lepa in traja. Sam sem bil v vlogi kapetana in igralca, zato je ta sreča dvojna, tudi občutki. Svoje pa je dodalo dejstvo, da sem prispeval pomemben delež k uspehu: predvsem dvoboj proti Nizozemski je bil tak, saj smo ga odločili v našo korist po moji zmagi,« Matej Šebenik ne skriva navdušenja po 45. šahovski olimpijadi v Budimpešti, ki se je končala v nedeljo. Slovenski šahisti so zasedli deveto mesto, najvišjo uvrstitev v zgodovini. Pred zadnjim krogom so bili celo na tretjem mestu v boju za zmagovalni oder, reprezentanco pa je vodil selektor Matjaž Mikac, slovenske barve so zastopali Vladimir Fedosejev, Anton Demčenko, Jan Šubelj, Matej Šebenik in Matic Lavrenčič.

Tekmovanje presežkov

Naši reprezentanti so dosegli nekaj zares fantastičnih rezultatov, med njimi remi s svetovnim prvakom Ding Lirenom, zmago nad Norvežani, zmago proti Nizozemcem ter osvajanje še mnogokaterih skalpov in ratinških točk. Zmagala je Indija, sledila sta ji reprezentanci ZDA in Uzbekistana. Slovenci so v 11., zadnjem krogu izgubili proti zmagovalki turnirja Indiji. Edini remi je dosegel kapetan Matej Šebenik.

Kar 197 ekip je tekmovalo v moški konkurenci. FOTO: Luka Rifelj

»Bilo je zelo dobro vzdušje v ekipi, ni bilo iskanja krivcev ali prelaganja odgovornosti, ko nam ni šlo. Velika streznitev je bil nepričakovan poraz proti Filipinom. Potem smo zaigrali bolje. Ni bilo šibkega člena, zadnja partija proti skorajda nepremagljivi Indiji je prišla kot nagrada,« je dodal kapetan Šebenik. Slovenja je odigrala 11 dvobojev in jih osem dobila, izgubila je proti Indiji, Kitajski in Filipinom.

Ruski dvojec

»Naša reprezentanca je bila zmes izkušenj ter mladosti, svoje sta dodala 20-letni Jan in 16-letni Matic, tu pa velja zagotovo posebej omeniti še dva naturalizirana igralca, Vladimirja Fedosejeva in Antona Demčenka,« nadaljuje kapetan Matej. Vladimir in Anton sta po ruski agresiji na Ukrajino zapustila Rusijo in dom našla v Španiji. »Nista želela več nastopati za svojo domovino niti jima to ni bilo omogočeno. Vladimir je bil tudi zelo glasen nasprotnik politike ruske vlade. Želela sta še igrati, zaradi omenjene agresije pa je svetovna šahovska organizacija malce omilila pogoje naturalizacije, kar smo izkoristili v želji po razvoju šaha v Sloveniji. Da je njun prihod prava stvar, se je hitro potrdilo,« je povedal kapetan Matej. Fedosejev je bil prvo ime slovenske ekipe, nase pa je opozoril tudi, ko je s črnimi figurami premagal več kot 13 let prvega šahista svetovne lestvice in enega najboljših vseh časov Magnusa Carlsena.

Skoraj 200 ekip Madžarska prestolnica je šahovsko olimpijado gostila med 10. in 23. septembrom, v odprti konkurenci je tekmovalo rekordnih 197 ekip, pri ženskah 183.

Dekleta so bila 38. FOTO: Luka Rifelj

Ni prvič, da je Slovenija šahovsko znanje in izkušnje poiskala na vzhodu. V Sloveniji sta velik pečat pustila ukrajinska šahovska mojstra, ki sta postala tudi slovenska državljana. Danes 69-letni Adrian Mihalčišin ima velemojstrski naslov od leta 1978. Nastopil je za slovensko olimpijsko reprezentanco leta 2000 v Istanbulu, leta 2002 na Bledu, leta 2004 v Španiji ter leta 2006 v Italiji. Mihalčišin je tudi šahovski trener in pisec šahovskih knjig. Od leta 1998 je bil selektor slovenske ženske reprezentance, leta 2006 pa je prevzel mesto selektorja nizozemske ženske reprezentance. Leto dni starejši Aleksander Henrikovič Beljavski je leta 1973 zmagal na mladinskem svetovnem prvenstvu. Leta 1975 je postal velemojster. Štirikrat je bil prvak Sovjetske zveze – v letih 1974, 1980, 1987 in 1990, od leta 1996 je slovenski državljan, Mihalčišin je prišel tri leta zatem.

Vladimir Fedosejev je navdušil na svojem prvem tekmovanju v dresu Slovenije. FOTO: Luka Rifelj

»Po prihodu v 90. letih sta bila Beljavski in Mihalčišin lep čas gonilni sili slovenskega šaha, zdaj pa prihaja nova generacija,« dodaja kapetan Matej. Na naši zvezi si prizadevajo, da se oba Rusa preselita v Slovenijo in tu pomagata pri razvoju mladih. »Želim sodelovati pri gradnji ekipe, ki bi nas čez desetletje nasledila in dosegala še boljše izide,« je potrdil Fedosejev in se zahvalil ŠZS, zaradi katere ni predčasno končal kariere.

Najboljši živijo od šaha

Fedosejev je v naši reprezentanci tudi najvišje rangirani igralec – na svetovni lestvici zaseda 38. mesto in od šaha tudi živi. Preostali pač ne. Kapetan Matej se je nad šahom navdušil v osnovni šoli, danes je diplomirani novinar, izdaja pa tudi edicijo Šahovska misel. Pred začetkom olimpijade so naši šahisti trenirali v Termah Čatež, priprave so jim koristile, v teh dneh pa se vračajo na klubsko sceno.

Fantje so bili do zadnjega kola v igri celo za bron. FOTO: Črt Piksi

»Konec tedna nas čakajo tekmovanja v slovenski ligi, kjer bomo po večini nasprotniki med sabo. Novembra nas čaka evropsko prvenstvo posamično, igrali bomo v Črni gori, dolgoročno pa se želimo čim bolje pripraviti na ekipno evropsko prvenstvo,« še pove Matej Šebenik, ki je vesel, da je uspeh reprezentance požel tolikšno zanimanje, potrdil pa je, da bo po novem več šaha na slovenskih televizijah: začenši s kanalom Šport TV, ki bo postregel s prenosi tekmovanja Global Chess League iz Londona.