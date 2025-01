Slovenec v tekmi za grammyja

Klasični kitarist z doktorskim nazivom ni le glasbenik, ampak tudi ustvarjalec mobilne igre za učenje glasbe. V Los Angelesu ima startup Notey's World, ki ga je začel razvijati med pandemijo. Sicer redno koncertira po ZDA in Evropi, a v novo leto je zakorakal precej mirno in nekaj dni preživel na hrvaški obali s svojim dekletom. »Nato sem 6. januarja začel prvo letošnjo turnejo z nastopom v Zürichu, nadaljeval sem z manjšimi koncerti v Južni Karolini v ZDA. Bilo je precej pestro, a prijetno.«

Na kratkem sprehodu po Ljubljani se zazreva v polpreteklost. »Leto 2024 si bom zapomnil po nekaj ključnih dosežkih. Na poslovnem področju je moje zagonsko podjetje Notey, kjer razvijamo mobilne glasbene izobraževalne igre, ki jih uporabniki igrajo z resničnimi inštrumenti, doseglo svoj prvi cilj prihodka – 200.000 dolarjev v prvem letu poslovanja. Pridobili smo 10.000 uporabnikov in sodelujemo s 35 šolami. Tudi na glasbenem področju sem doživel nekaj pomembnih mejnikov; debitiral sem v Carnegie Hallu in Segerstrom centru za umetnost, poleg tega sem izdal album z naslovom Entourer, ki je bil nominiran za nagrado grammy.«

Pogreša družabni način življenja

Uspešni kitarist že več kot desetletje živi v ZDA, nekaj decembrskih dni pa je preživel v domačem mestu. »Iz Ljubljane sem se prvič preselil pri približno 14 letih. Odšel sem v Zagreb, kjer sem obiskoval srednjo glasbeno šolo, hkrati pa sem obiskoval Gimnazijo Bežigrad v Ljubljani. Kasneje sem se preselil na Dunaj, kjer sem nadaljeval glasbene študije, nato pa leta 2011 v Los Angeles. V ZDA živim že 14 let in zelo uživam v vseh priložnostih za delo, ki se pojavljajo vsak dan. Zdaj živim v Washingtonu, D. C. Iz Los Angelesa sem se preselil v Južno Karolino, kjer sem sprejel službo univerzitetnega raziskovalnega profesorja na Univerzi Južne Karoline. Nato sem se preselil v Washington, mesto, ki mi je zelo všeč. Zanimivo je na več področjih – kulturno, mednarodno in ne nazadnje je to kraj, kjer je moje startup podjetje sodelovalo v programu pospeševalnika Techstars. Na to mesto me vežejo številni lepi spomini in povezave.«

Kot pravi, so ZDA zanj resnično dežela priložnosti. »Ljudje imajo tam odlično delovno etiko, trg pa ponuja veliko možnosti tako za pospeševanje obstoječih projektov kot za nenehno osebno in poklicno preobrazbo. V ZDA sem najbolj razvil svojo glasbeno kariero in zasnoval številne nove ideje, vključno z zagonskim podjetjem in s še nekaj drugimi posli, pri katerih sem sodeloval v preteklih letih.«

ZDA so zanj resnično dežela priložnosti, a priznava, da je Slovenija zelo prijetno okolje za življenje. FOTO: Igor Modic

Priznava pa, da je Slovenija zelo prijetno okolje za življenje. »Je prelepa dežela, v kateri je vse hitro dosegljivo in cenovno ugodno. Amerika sicer ponuja podoben življenjski standard, vendar s precej višjimi stroški. Poleg tega so ZDA zaradi svoje velikosti veliko večji trg za kakršno koli mreženje ali razvoj poslovnih priložnosti. Prepričan sem, da je Slovenija odlična izbira za družinsko življenje. Je varna, čista in na splošno krasen kraj za bivanje.« Nakar mi iskreno zaupa: »V ZDA najbolj pogrešam družabni način življenja, kakršnega sem vajen od doma. Pojem, da si ljudje vzamejo čas drug za drugega in so resnično prisotni kot prijatelji, v Ameriki preprosto ni tako razširjen. Vsi so tako zaposleni, da se vrednote tovarištva pogosto prezrejo.«

V tretje gre rado?

Ko je Mak izvedel, da je nominiran za nagrado grammy v kategoriji najboljši klasični inštrumentalni solo, od presenečenja in navdušenja ni mogel priti k sebi. »To je res že moja tretja nominacija za grammyja v isti kategoriji. Vedno je velika čast in privilegij, ko te nagradijo s takim priznanjem, in že sama nominacija je odličen dosežek. Ali bo res veljalo, da gre v tretje rado, ne vem, a vsekakor si želim, da bi se uresničilo.« V smehu mi še razkrije: »Če bom prejel grammyja, bom zelo vesel in verjetno bom šel proslavljat.«

Album Entourer je v celoti slovenski izdelek, na njem je skupaj z Ensemble Dissonance objavil skladbe slovenskih skladateljev Nine Šenk in Leona Firšta, posnetek in postprodukcija sta nastajala v sodelovanju z RTV Slovenija, album pa je izdal Zavod Dissonance, ki ima rezidenco v Ljubljani. »S tem ansamblom sodelujem že nekaj časa. Njegov ustanovitelj Klemen Hvala je moj dobri prijatelj in pogosto predlaga zanimive projekte. Skladatelja Leon Firšt in Nina Šenk sta že dolgo moja znanca, ansambel sestavljajo predvsem slovenski glasbeniki. Pri nastanku albuma je pomembno vlogo odigrala tudi produkcija Radia Slovenija, zaradi česar je ta projekt še bolj poseben.«

Album Entourer, ki je nastal z zasedbo Ensemble Dissonance, je v celoti slovenski izdelek.

»Album predstavlja potovanje skozi slovensko ustvarjalnost. V ospredje postavlja odličnost slovenskih glasbenikov, skladateljev in produkcijske vrednosti. Od prikaza etno glasbe, ki jo je Leon priredil za kitaro in godalni ansambel, do bolj avantgardnega in sodobnega pristopa pri Nini album razkriva raznolikost in bogastvo slovenske klasične glasbene odličnosti.« Seveda me zanima, kako so ga sploh posneli. »Nastal je med več snemalnimi seansami v živo, ko sem potoval v Slovenijo. Kljub temu se postopki urejanja, miksanja in masteringa običajno izvajajo na daljavo – in tudi tokrat je bilo tako. Lani poleti sem nekaj časa preživel na Radiu Slovenija, kjer sem poslušal miks in se prepričal, da vse zveni odlično.«

Glasbena pot iz radovednosti

Mak si je v ZDA zgradil uspešno kariero in nastopal na številnih priznanih prizoriščih po vsem svetu, za nastope je prejel odlične kritike. New York Times ga je, denimo, označil za nadarjenega mladega kitarista. »Menim, da je moja glasbena pot zrasla iz radovednosti. Vedno me pritegnejo projekti, ki prinašajo visoko raven inovativnosti, in moja kariera se je razvijala prek različnih sodelovanj, ki podpirajo tovrstno muziciranje. Rad verjamem, da je to naravna pot glasbene kariere, in upam, da bom lahko še naprej napredoval v tej smeri.«

Mak Grgić in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Ob kavi spregovori o tem, kaj ga je najbolj zaznamovalo: »Dva dogodka, ki sta najbolj vplivala name v zadnjih 15 letih, sta bili veliki krizi, s katerima smo se soočili. Prva je bila finančna kriza med letoma 2008 in 2011. Takrat sem moral ugotoviti, kako preživeti v Los Angelesu, in zelo hitro postaviti temelje svoje kariere. Druga je bila pandemija, ki je skoraj v celoti ustavila turneje in me prisilila, da sem se ponovno znašel z različnimi poslovnimi podvigi.«

Ni mu težko priznati niti, kdaj mu je bilo najtežje. »Vsekakor se je to najbolj izrazilo med pandemijo. Takrat sem imel občutek, da se je ves moj svet sesedel in da se je vse, kar sem gradil približno desetletje, porušilo. Zelo težko je bilo ohraniti občutek, da je smiselno biti glasbenik. Nisem ostal neaktiven, ampak sem hitro poskrbel za dejavnosti, ki so me zaposlile. Kljub temu je bilo potrebne veliko miselne in čustvene energije, da sem prebrodil to obdobje.«

Preden spet odleti čez lužo, mi razkrije svoj recept za uspeh: »Ne pozabi sanjati na veliko, vendar ne zanemarjaj majhnih, vsakdanjih ciljev, da boš nadaljeval svojo pot k sreči in izpolnitvi.«