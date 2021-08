Slovenec na pustih otokih zasadil rajski vrt

Brioni te dni. Ladja Veli Brijun bruha nove in nove trume obiskovalcev, ki pa se potem kar porazgubijo po največjem otoku Brionov. Eni peš, drugi z vlakcem, tretji si najamejo kolo ali električni avtomobilček. Po otoku je nekaj deset kilometrov poti, in tudi če si tam na dopustu teden dni, težko prehodiš vse. Predsednikov cadillac Foto: Renco KosinožićKo se ladja bliža pristanu, se med potniki čuti posebno pričakovanje. Je to dediščina preteklosti, ko je bil otok dosegljiv zgolj bogatašem in političnim izbrancem? Današnja podoba otočja je bolj ali manj delo avstrijskega industrialca Paula Kup...