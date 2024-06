Slovenec Filip najboljši študentski tenisač v Ameriki

Ravno sem prišel domov, pot iz Alabame je bila dolga. A lepo je biti doma,« je nekaj ur po vrnitvi v Slovenijo povedal 22-letni tenisač Filip Jeff Planinšek, ki je minulo soboto postal prvak ameriškega teniškega študentskega prvenstva NCAA. Dvaindvajsetletni slovenski igralec, študent univerze Alabama, je v finalu s 6:7, 6:3 in 6:2 premagal igralca univerze Columbia Michaela Zhenga. Planinšek je postal drugi Slovenec s tem naslovom, Blaž Rola je bil najboljši leta 2013. Za univerzo Alabame je priigral prvi zgodovinski naslov v tenisu. Gre za pomembno tekmovanje, leta 2022 je študentski prvak postal Američan Ben Shelton, ki je trenutno na 15. mestu lestvice ATP, 1978. je zmagal legendarni John McEnroe.

Kar 12 ur v avtu

Pokal je vzel s sabo na letalo, da se ne bi poškodoval. FOTO: osebni arhiv

»Pokal sem imel v nahrbtniku, vzel sem ga s sabo na letalo, da se ne bi poškodoval med prtljago. So me pa že ob odhodu iz Alabame na letališču prepoznali številni domačini, ki so spremljali finale in teniški turnir. Želeli so avtograme, se fotografirati z mano,« Filip pove o trenutkih slave, ki jih je doživljal minule dni v ZDA, kjer je študentski šport, NCAA, zelo cenjen in spoštovan. Za njim je pestra teniška sezona, ki se je začela z ekipnimi tekmami, sprva proti ekipam iz drugih konferenc, potem pa še s konferenčnimi. Tekmovanje se nadaljuje s turnirjem, kamor se je Filipova ekipa uvrstila kot 19., le prvih 16 je imelo prednost domačega terena, v 2. kolu so se morali posloviti. Je pa vmes nase opozoril Filip Jeff, ki je zbiral točke kot posameznik in prišel na zaključni turnir 64 najboljših študentov kot 29., odigrali so ga na univerzi Oklahoma.

»Z mano je potovala trenerska ekipa in ob fizioterapevtki cel teden skrbela zame. Iz dvoboja v dvoboj sem igral boljše, po zmagi v 2. krogu pa sem začutil, da bi na tem turnirju lahko nekaj storil,« nadaljuje Filip Jeff. »Finale je bil nervozen: prvi set sem izgubil po podaljšani igri s 6:7, potem pa relativno lahko dobil naslednja dva. Tekmec se je utrudil, jaz pa sem ostal zbran,« dodaja sogovornik, ki je imel na tribuni tudi posebnega navijača. »Ko sem se prebil v 2. kolo, se je na naš turnir pripeljal starejši gospod, okoli 80 let ima. Kar 12 ur se je vozil na naš turnir in do sobote navijal zame,« pove Filip Jeff, desničar, ki ga krasita dober servis in udaren forehand. Na tem turnirju je nastopil tudi Sebastian Dominko, na tribuni pa je zaključek spremljala tudi Kristina Novak, teniška igralka, ki študira na univerzi v Oklahomi.

V Evropi med profesionalce

Do januarja 2024 ostaja v Evropi. FOTO: osebni arhiv

»Še zdaj ne morem opisati vseh občutkov, ki sem jih doživel v celem tednu. Presrečen sem. Rad bi se zahvalil vsem trenerjem na univerzi, tudi kondicijskim, pa trenerjem doma. Hvala tudi družini. Res je nekaj posebnega, da sem kot prvi član univerze Alabama zmagal na prvenstvu. To bo zapisano v zgodovino. To je nekaj, kar bom cenil, kar si bom zapomnil za vse življenje. Boljšega zaključka sezone si ne bi mogel želeti. Z zmago sem pridobil tudi šest vabil za turnirje serije challenger. Ta zmaga mi bo dala dodaten motiv za nadaljevanje teniške sezone,« je še dodal Planinšek, sicer študent 3. letnika ekonomije, podsmer nepremičnine. »Prvi semester v novem študijskem letu bom izpustil, saj ostajam v Evropi do januarja, kjer se bom posvetil svoji poklicni teniški karieri. Ker sem dobil prej omenjena vabila za turnirje, želim to izkoristiti,« je jasen Filip Jeff, ki že skoraj desetletje v Sloveniji trenira na Ptuju pri dvojcu Luka in Toni Hazdovac.

V drugem semestru pa se vrača v ZDA z jasnim ciljem. »Rad bi pomagal naši ekipi. Letos smo prišli do 2. kroga, menim, da zmoremo več,« je prepričan in odločen, da pomaga. V ZDA je igral na trdi podlagi, v Sloveniji ga od 1. julija čakajo turnirju na pesku. Nekaj dni bo prost, potem pa bo pljunil v roke. Tudi s podporo doma, kjer so zanj stiskali pesti oče, tudi smučarski trener, babica in teta ter Filipovo dekle. »Punca mi močno stoji ob strani. Lani sem izgubil mamo, težko mi je bilo ... Težko sem zdržal, punca mi je bila in ostala velika opora. Brez nje se ne bi tako hitro postavil na noge,« Filip Jeff spomni na lansko bridko izkušnjo. Danes bi bila mama nanj še kako ponosna. Pa ne le zaradi rezultata, tudi zavoljo študija, ki ga vestno opravlja v ZDA. Tam je tudi Filipova sestra Annika, tudi teniška igralka, sicer pa študentka športne psihologije.