Tretjega novembra lani sta neznano kam odšli zdaj 53-letna Melisa Smrekar (prej znana kot Nataša Brumen) ter njena 11-letna hči Julija Pogačar, dogajanje, povezano z izginotjem, v Novicah redno spremljamo. Julija pa ni bila iztrgana le očetu Petru Pogačarju, ampak tudi bratoma, prijateljicam in prijateljem, domačemu okolju ter osnovni šoli, ki bi jo najstnica morala obiskovati. Kje sta, niti po letu dni ni znano; po njunem izginotju pa se je razkrilo, da je Nataša Brumen v preteklosti v raznih krajih vodila tudi obnovitvene delavnice Lane Praner, pa tudi spremembo imena Brumen in odhod so pove...