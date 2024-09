Duhovniki so kot trenerji: venomer pripravljeni, da se poslovijo od fare in gredo oznanjevat Kristusa drugam. Tudi letošnji 1. avgust je prinesel spremembe, vernikom pa nov obraz. Po zadnjih podatkih Letnega poročila Katoliške cerkve za leto 2023 je v Sloveniji delovalo 13 nadškofov in škofov in 948 duhovnikov. V minulih tednih je bilo zabeleženih 88 sprememb in premestitev; 32 jih je bilo v škofiji Koper, 25 v nadškofiji Ljubljana, 13 v škofiji Celje, 12 v škofiji Novo mesto, štiri v škofiji Maribor in dve v škofiji Murska Sobota. Postopek poteka tako, da se duhovnik o premestitvi pogovori s ...