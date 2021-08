Šepetalki konjem iz Orove vasi (FOTO)

Društvo za zaščito konj in drugih živali je s svojim Rehabilitacijskim centrom Petra v Orovi vasi pri Polzeli in Centrom za konje s posebnimi potrebami Alisa v Cerkljah na Gorenjskem eno največjih zavetišč za živali v Sloveniji. Četudi imajo trenutno le status društva v javnem interesu, ne pa še statusa prvega zavetišča za rejne živali, skrbijo za več sto odvzetih ali zapuščenih rejnih živali in zavrženih hišnih ljubljenčkov. ​ Neverjetna zgodba Ob obisku v ponedeljek, ki je ob petku edini dan, ko v Rehabilitacijskem centru Petra v Orovi vasi ne sprejemajo obiskovalcev, nas je pričakal...