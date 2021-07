Sekirca jim je padla v med

To poletje je mladim glasbenikom naravnost usojeno, kar dokazujejo tudi z novo skladbo Sekirca v med.



Prvič so se Gašper in Matic Peršuh, Žiga Kunstič in Rene Soršak slovenski publiki predstavili pred dobrim letom in pol, od takrat pa se zdi, kot da vozijo po prehitevalnem pasu, saj nizajo uspeh za uspehom. S predelavami popularnih pesmi v stilu polke in s svojimi tako zabavnimi pop uspešnicami kot narodno-zabavnimi skladbami so do zdaj na portalu youtube že presegli 11 milijonov ogledov. Njihove uspešnice Povej, povej, Sobica, Bela roža, Ljubljena ne manjkajo na nobeni zabavi.



Z začetkom poletja so svoje oboževalce razveselili z novico, da je njihov poletni hit tudi naslovna pesem prihajajoče serije Sekirca v med, ki prihaja na televizijske zaslone POP TV že to jesen. Še pred uradnim izidom pesmi, ki so jo prejele tudi radijske postaje, je video Sekirca v med na spletu požel veliko navdušenja in se v manj kot pol dneva od izida približal 30.000 ogledom, kar je res lep uspeh. Do prejšnjega tedna pa so nabrali že 230.000 ogledov. Sekirca v med je energična in poletju namenjena skladba s pozitivnim sporočilom, saj fantje v njej opevajo, kako se spremeni življenje, ko srečaš osebo, ki ti obrne svet na glavo, in kako srečen in bogat je vsak, ki je zaljubljen in si želi, da bi to trajalo večno. V videospotu fantje tudi prikažejo, kako se prideluje med, za katerega imajo zasluge pridne »čebelice«. Fantje so zato prepričani, da brez Sekirce v med to poletje ne bo minila nobena zabava, in upajo, da bo »sekirca v med« padla mnogim, tudi tistim fantom, ki za zdaj še letajo s cveta na cvet.

