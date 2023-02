Andrej Pečnik, Jure Ledinek, Miha Lampret in Žiga Ramšak so fantje iz Šaleške doline, ki so 12 let na odrih po Sloveniji razveseljevali kot ansambel. Konec leta so še zadnjič združili moči in se poslovili. Hvala vam, prijatelji je naslov zadnje polke, ki so jo posneli Žiga, Jure, Miha in Andrej kar na poslovilnem žuru v Šoštanju, njen avtor pa je v celoti Uroš Steklasa. V njej pojejo takole: »Vsak človek kdaj pride v težave, vsakemu se kdaj hudo godi, a važno je, da okrog sebe dobre imaš ljudi. Hvala vam, prijatelji …« Z ekipo Novisuals so posneli tudi zadnji videospot, in ...