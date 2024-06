Samsung galaxy tab active 5 – tablica za skladišče ali gradbišče

Se še spomnite časov, ko smo lahko na telefonih menjavali iztrošene baterije? Ko je crknila, si šel lepo v trgovino, kupil novo, odprl telefon in jo zamenjal. Zdaj pa plačaš celo premoženje za baterijo in njeno zamenjavo, saj so pametni telefoni ne le privijačeni, ampak tudi zlepljeni skupaj. Nato pa nas je pred časom presenetila Nokia, ki je na trg poslala pametni telefon G22, ki mu lahko sami s posebnim kompletom orodja zamenjamo baterijo, zaslon in usb priključek. Trendu se je zdaj pridružil tudi Samsung, ki je izdelal tablico z zamenljivo baterijo.

Enostavna menjava baterije

Zadnjo ploščo enostavno odstranimo in zamenjamo baterijo.

Galaxy tab active 5 ima na zadnji strani odstranljiv pokrov, ki ga lahko z ohišja potegnemo kar s prsti, se pravi, da ne potrebujemo nobenega orodja. Ker tega nisem vedel, sem si že pripravil imbuse, nakar sem dojel, da so »vijaki« samo del ohišja ... Skratka, na levi strani zadnjega pokrova je zareza, kamor vtaknemo noht in enostavno odpremo telefon. To je odlična rešitev, saj lahko kjer koli in kadar koli sami zamenjamo baterijo, ki ima 5050 mAh kapacitete, kar v bistvu ni ravno veliko, saj imajo tako zmogljive baterije že navadni pametni telefoni. A brez skrbi, baterija kar dobro drži, poleg tega pa tablice nimamo v rokah toliko časa kot telefon.

Zadnja plošča se odstrani brez orodja.

Robustnost na prvem mestu

Sama tablica, še posebej s priloženim plastičnim ovitkom (in pisalom S), je narejena precej robustno in naj bi zlahka prenesla padec na betonska tla: natančneje, z višine 1,8 metra z ovitkom. Priznam, tega nisem preizkušal. Čeprav pri Samsungu zatrjujejo, da tablica izpolnjuje standard IP68 glede odpornosti proti vodi in prahu (pol ure meter in pol globoko pod gladino), ustreza pa tudi zahtevam strožjega standarda za odpornost MIL-STD-810H, je raje nisem tunkal v vodo. Zaslon je prekrit s Corningovim zaščitnim steklom gorilla glass 5, ki ga uspešno varuje pred praskami.

Tudi sam videz je robusten in industrijski, na spodnji strani pa so tri fizične navigacijske tipke, ki jih poznamo z dna zaslona androidnih telefonov. Poleg tega ima tablica na desni strani še rumeno-zeleni gumb za aktivacijo tako rekoč katere koli aplikacije; pritisk nanj odpre kamero, gumb pa deluje tudi kot sprožilec.

Bolj slabotno opremljen

A medtem ko je za vzdržljivost in robustnost dobro poskrbljeno, pa so samsungovci šli varčevat pri zmogljivosti. Saj ne, da je tab active 5 počasna naprava, ampak za 600 evrov, kolikor zahtevajo zanjo, bi človek pričakoval vsaj procesor zgornjega srednjega razreda, ne pa exynosa 1380 s 6 gigabajti rama in 128 GB shrambe. Še dobro, da se da vsaj shrambo razširiti. Tudi 20-centimetrski zaslon nekoliko razočara, saj bi človek od Samsunga za ta denar pričakoval njegov amoled zaslon, po katerem slovi.

Priložena sta robusten ovitek in pisalo S pen.

Kamere na tablicah nikoli niso neki presežek, in tudi tu je tako. Zadnja kamera s 13 milijoni slikovnih točk na srečo obvlada samodejno ostrenje, res pa je, da s takšno tablico ne bomo šli slikat sončnega zahoda, ampak kakšno črtno kodo v skladišču ali na gradbišču. Prednja kamera ima 5 MP in je namenjena bolj videokonferencam kot zajemanju seksi selfiejev. Povezljivost ni problem, saj pozna wifi, bluetooth in povezavo 5G, opremljena je s čipom​ NFC, podpira pa tudi virtualne kartice esim. Na tablici je nameščen android 14 z uporabniškim vmesnikom one UI 6.0, pri čemer Samsung zagotavlja štiri leta androidnih nadgradenj in pet let varnostnih popravkov.