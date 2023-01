Ne zgodi se pogosto, da predsednik republike pokliče kriminaliste in policiste in se jim osebno zahvali za uspešno izpeljano akcijo. In prav to je minuli teden naredil italijanski predsednik Sergio Mattarella, ko je italijanskim kriminalistom in karabinjerjem uspelo aretirati enega najbolj iskanih mafijskih šefov, morilca Mattea Messino Denara, ki so ga klicali Diabolik. Mafija je bila močno vpletena tudi v umor Piersantija Matterelle, brata sedanjega italijanskega predsednika, v začetku 80. letih minulega stoletja, ko je bil ta predsednik vlade na Siciliji. Aretacija enega najbolj iskanih še...