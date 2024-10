S praženim krompirjem krstili tržnico

Leto 2008 je bilo mednarodno leto krompirja, tistikrat so Mariji Tereziji, nekdanji habsburški vladarici v čast, v Šenčurju postavili spomenik. Prav ona je bila tista, ki je izdala dekret o sajenju krompirja. Tudi na Slovenskem, in tako številne rešila lakote. Krompir je ostal del našega prehranjevanja, tu in tam pa mu izrečejo še posebno hvalnico. To so storili tudi v Ivančni Gorici, kjer so imeli že jubilejni, 10. praznik krompirja.

Dober tek! FOTO: G. S.

To je bil tudi dan, ko so slovesno odprli novo pokrito tržnico. Ta je po besedah župana Dušana Strnada umeščena na izpostavljeno lokacijo v centru občinskega središča in je postala tudi nov prostor za druženje. Stala je 650.000 evrov, od tega je občina uspešno pridobila slabih 90.000 evrov sredstev od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport iz projekta promocije rabe lesa v obliki javnih demo lesenih objektov. Tržnica Ivančna Gorica, katere osnovni namen je seveda spodbujanje lokalne pridelave, je zasnovana kot lesena strešna konstrukcija na jeklenih stebrih, pri čemer delež lesa v objektu znaša kar 45 odstotkov.

Dišalo po krompirju in palačinkah

Komisija je imela zahtevno delo. FOTO: G. S.

Ob odprtju je omamno dišalo po praženem krompirju, ki so ga v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica pripravile članice Društva podeželskih žena (DPŽ) Ivanjščice. Na kulinaričnem dogodku je tenstan krompir, ki so ga ponudili tudi obiskovalcem, pripravljalo osem ekip. Ko so opravile svoje delo, so svoje dodali še v strokovni komisiji, ki so jo sestavljali radijski voditelj Žiga Deršek, Darja Janežič in Jana Brčan. Komisija je bila neusmiljena, točke pa je razdelila takole: 3. mesto je osvojila ekipa Aktiva podeželskih žena Lisičke, 2. mesto Kulturno-športno društvo Dob – Papirčkarice, zmago pa so slavile članice DPŽ Tavžentroža iz Velike Loke.

Iz Moravč na tekmovanje in praznik krompirja v Ivančno Gorico FOTO: G. S.

V kategoriji za najlepšo stojnico so zmagale članice DPŽ Moravče, kot najlepša ekipa pa so slavili Krompirjevci iz Gorenje vasi. Tudi občinstvo je glasovalo in za najboljši tenstani krompir izbralo tistega ekipe Folklorna skupina Večerna Zarja iz Velikega Gabra.

Dišalo je tudi po palačinkah, ki so jih pekle Ivanjščice. Da je bil dan še lepši in prijetnejši, so poskrbele Ivanjščice z bogatim kulturnim programom, nastopili so mnogi, od orkestra harmonikarjev Glasbene šole Bučar, Ljudskih pevcev in godcev Studenček, Folklorne skupine Vidovo do mlade glasbene zasedbe Preko srca. Podeželske žene, ki jih vodi predsednica Renata Čebular, so organizirale zabavne igre, povezane s krompirjem, dogajanje pa so popestrile maskote – krompir Igor, hrošč Jože in čebula Mica. Jubilejno krompirjevo prireditev je vodila članica DPŽ Ivanjščice Mateja Žaren.