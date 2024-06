S kužkom prvič v pasji salon

Sijoča dlaka brez vozličkov in dredov. Pristiženi krempeljčki. Sijoči zobje in uhlji, iz katerih ne zaudarja zaradi nakopičenega ušesnega masla. Z nekaj časa in truda, ki ga vložimo v nego, lahko vsak ljubljenček zasije kot z naslovnice pasje revije. A za redno nego, ki je nujna zaradi zdravja živali, prenekateremu lastniku zmanjka časa in volje, sploh če je pasji kožuh zahtevnejši. Tedaj našo zverinico prepustimo spretnim rokam strokovnjakov, pasjemu frizerju, čeprav obisk pasjega salona ne more in ne sme biti spontana odločitev. Vsaj prvi obisk ne.

Če psa sami redno in temeljito negujemo, obisk salona ni nujen.

Na redno nego ga začnite navajati že doma in še ko je mladiček. FOTO: Getty Images

Prvi obisk pasjega salona je za našega štirinožnega prijatelja (pogosto pa tudi za lastnika) lahko precej stresna in strašna izkušnja. Ne le, da ga bodo ob prestopu praga obkrožile nove vonjave in obdali neznanci, od psa se bo tudi pričakovalo, da se z zaupanjem prepusti nepoznani osebi, ki bo uporabljala njemu neznane inštrumente – od škarij in brnečih brivnikov prek krtač in glavnikov do curka vode v kadi. Ob tem pa še privzdigovanje tačk, kukanje v uhlje, skratka – pekel na zemlji! Vsaj če ga na nego ne navajamo od mladih nog.

Redno negovanje kožuha je pomembno zaradi psičkovega zdravja. FOTO: Getty Images

Prve korake v svet negovanja morate narediti že sami doma. Ko psiček postane del družine, naj ne bodo na dnevnem meniju le obvezni sprehodi in igra, vpeljite tudi redno rutino preproste nege. Navadite ga na krtačo in redno razčesavanje kožuha. Med čohanjem in igro mu dvigujte tace in uhlje, ga pogladite po blazinicah, žgečkajte po trebuščku, saj bo tako izgubil strah pred dotiki po telesu, tudi po nekoliko bolj občutljivih delih. Seveda ves ta proces vselej izdatno nagrajujte z radodarnimi pohvalami in vsak nov korak tudi s priboljški. Tako bo nego začel enačiti z nečim ugodnim, prijetnim in slastnim.

Skozi igro ga naučimo, da ga ni strah dotikanja po vsem telesu. FOTO: Getty Images

Odločitev je padla. Obiskali bomo pasji salon! Najbolje je, če to prelomnico preskočite že zgodaj, ko je vaš mladič star komaj kakšne štiri mesece. A tudi tedaj ne odvihrajte tja in ga pustite v salonu. Ne, postopno ga uvajajte, podobno kot bi na vrtec navajali malčka. Prvi obisk naj bo, če to salon omogoča, zgolj spoznavni, ko se psiček spozna z negovalcem in prostorom, sooči z novimi zvoki. Ko je nastopil dan prve nege, izberite osnovno nego, psa ni treba že prvič prepustiti strokovnjaku za več ur, da ga bo okopal, sušil, strigel in razčesaval, krajšal kremplje ... Ne bo napak, če se s psom še pred lepotičenjem odpravite na sprehod, nekoliko utrujen bo najverjetneje malo bolj sproščen. Sproščeno pa pojdite tja tudi vi, saj se bo kužek sicer nalezel vaše nervoze. Zato tudi ne dolgovezite s slovesom, ne zganjajte okoli tega velikanskega pompa, da ne bo kosmatinček pomislil, da ga tam puščate za vedno.

Pogostost obiskov je odvisna tudi od pasme.

Prvi obisk pasjega salona ni velik dogodek le za psa, pač pa tudi za lastnika. Še pred prvim tretmajem se z negovalcem pogovorite o vaših željah in pričakovanjih, pri čemer upoštevajte nasvete strokovnjaka. Skušajte orisati psičkov značaj, kaj mu gode in česa se boji, vse to namreč lahko pridoda k čim boljši izkušnji.