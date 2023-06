Natančno 500 let po najmočnejšem potresu na slovenskih tleh, žarišče je bilo med Idrijo in Furlanijo, so to naravno katastrofo, zaradi katere je bila najhuje prizadeta prav Idrija, osvetlili v polnem sijaju, a ne le s simpozijem in reševalno vajo, temveč tudi z razstavo – Anno Domini 1511. Na dan potresa, bilo je 26. marca, jo je leta 2011 odprl tedanji okoljski minister Roko Žarnić, ki je večino svoje raziskovalne kariere tako ali tako posvetil prav problemom potresno varne gradnje in obnove v potresih poškodovanih stavb. Roko Žarnić predlaga sprejetje zakona, ki bi obvezal državne organe za...