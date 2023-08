Regino je ples rešil depresije

Regina je v zakonu srečna z Aleksandrom Kogojem, slovenskim filmskim režiserjem in skladateljem, ki je avtor večine njenih pesmi, režiral pa je tudi večino njenih videospotov, in že kmalu ga bomo videli skupaj z njo na odru. Ker ima Regina prekmurske korenine, jo ob srečanju v Ljubljani najprej povprašam, kako pogosto se vrača v domače Prekmurje. »Priznam, da zdaj vsekakor premalokrat. Še vedno čutim veliko povezanost in še vedno imam v Prekmurju brata Igorja in velikokrat me peče vest, ker ga ne obiščem več tako pogosto.« Le Prekmurci pa vemo, da jo tam poznajo pod imenom Pupa. »Bila sem tret...