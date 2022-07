V tej pasji vročini in še pred uradnim začetkom pasjih dni pogledujem proti morju. Proti Jadranu. Spet Jadran, spet Hrvaška. Pač, rutina je moja vrlina. Dopust mora biti dopust, so rekli tudi gospa doktor, in ne stresni test. Še zlasti, če ste že v letih. V teh letih se človeku res ne ljubi več kaj dosti odkrivati, da je le mir. Pa pir. Ali malvazija. Ali travarica. Pred sezono so nas resda opozarjali, da letos poleti na morju ne bodo rekordno visoke samo temperature, ampak da bodo zlasti astronomske cene, tudi do 30 in več procentov višje, toda to, kar iz lepe njihove poročajo prijatelji, zn...