Prvi september – v šoli ali doma?

Kakšen začetek šolskega leta nas čaka? Bojim se, da bo zaradi delte pouk spet potekal na daljavo. 54 %

Verjamemo, da bo 1. september tak, kot mora biti: s šolarji v šolskih klopeh. 46 %

Menda se je od nepridipravov dalo kupiti potrdilo o cepljenju. Kaj porečete? Upam, da bodo vpleteni kaznovani, podkupljivo medicinsko osebje pa naj vržejo iz službe. 61 %

Tudi sam bi si tako pridobil potrdilo o cepljenju. 11 %

Gre za posledico zgrešene politike cepljenja in boja proti virusu. Ne obsojajmo posameznikov, če ne poznamo njihovih usod. 28 %

Kaj menite o noveli zakona o cestnem prometu, ki znižuje kazni za prehitro vožnjo? To se mi ne zdi prav, saj je neprilagojena hitrost eden najpogostejših vzrokov nesreč. 59 %

Pravilno, saj je treba bolj izobraževati in ne le kaznovati. 41 %

Namesto da bi karseda uživali tudi v zadnjem delu počitnic, avgustovski dnevi minevajo v vsesplošnem ugibanju staršev, ali nas 1. septembra res znova čaka pouk na daljavo.V tokratni anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic se kar 54 odstotkov sodelujočih boji, da bo različica koronavirusa delta zaprla vrata hramov učenosti. Tak pesimizem ne preseneča, saj se različica delta hitro širi in število okužb v zadnjih dneh močno narašča – ne nazadnje se je okužila tudi šolska ministrica(na fotografiji).No, po zagotovilih z ministrstva za šolstvo pa je bojazen odveč: šolarji bodo 1. septembra sedli v šolske klopi. »Glede na lani v novem šolskem letu ne bo večjih sistemskih sprememb. Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi. Novost je pogoj PCT, ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor,« so zapisali na twitterju.Optimistični različici začetka šolskega leta verjame 46 odstotkov anketirancev. V zvezi s cepljenjem smo povprašali tudi, kaj menite o podkupljivih zdravstvenih delavcih, ki za plačilo izdajajo potrdilo o cepljenju tudi necepljenim.Korupcijo bi kaznovalo 61 odstotkov anketiranih, preostali pa takšno goljufanje bodisi odobravajo (11 %) bodisi razumejo (28 %).