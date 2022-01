Marjanca prva v vrsti za selitev v tujino

Postavna temnolaska Marjanca Polutnik je sredi decembra dokazala, da z njo ni šale, ko je v treh mesecih premagovala poligone in tekmice ter si v prvi sezoni resničnostnega šova Exatlon pri nas prislužila glavno nagrado. Čeprav je na sanjskih Karibih bivala tri mesece, pa od izkušnje na drugem koncu sveta ni odnesla prav veliko turističnih spominov. Kmalu po vstopu v leto 2022 je napolnila kovček in se odpravila nazaj v Dominikansko republiko. Tokrat jo je doživela drugače.

»Rada potujem, sem oseba odprtega srca, kar se tiče spoznavanja in pa mnenja, da živiš tako, da ne smeš v življenju ničesar obžalovati. In ker sem v Dominikanski republiki pustila del svojega srca, sem se odločila, da želim več od nje v drugi perspektivi. V času tekmovanj in šova sploh nisem imela občutka, da sem sredi poletja, nekje daleč od cone udobja,« v smehu pove simpatična Marjanca, ki je kar na letalu, s katerim je do končne destinacije potrebovala 10 ur, razmišljala, kaj bo sploh tam počela.

Marjanca je z vročimi fotografijami z rajskih plaž tudi v Sloveniji dvigovala temperaturo.

Skrivnostni projekti

»Odpotovala sem za 15 dni, saj sem želela doživeti te kraje v vsej njihovi lepoti, kar se je tudi zgodilo. Nekaj domačinov poznam že od prej, a ker smo bili med snemanjem na drugi strani otoka, se z njimi nismo srečevali. Moj namen tokrat ni bil, da bi se srečala z istimi ljudmi in obiskala iste lokacije, kjer sem bila lani osredotočena na igro, na tekme, kako bom zdržala do konca. To vse je ostalo tam, zato sem si izbrala nekaj novega,« pripoveduje Marjanca, ki je bila predvsem navdušena nad ljudmi, ki so jo sprejeli odprtih rok. »Čeprav živijo v skromnih razmerah, imajo vedno nasmeh na obrazu. To je neverjetno! Me pa je malce zabolelo, ko sem videla, kako živijo, toda oni so vajeni skromnega življenja, nimajo veliko materialnih dobrin, imajo pa velika srca,« razlaga Marjanca, ki nam je zaupala, da se turisti večinoma zadržujejo v letoviščih, saj menijo, da je nevarno zapustiti turistično območje.

Ko je zaplavala z delfini, se ji je izpolnila želja iz otroštva. Fotografije: osebni arhiv

Postavna temnolaska je na rajskih Karibih izkoristila prav vsak trenutek, med drugim je prepotovala več krajev, raziskala ogromno sanjskih plaž in si izpolnila otroško željo – plavala je z delfini. »Ko sem gledala kakšne filme, sem lahko samo sanjala o tem, zato sem zadevo malce raziskala in odkrila kraj, kjer lahko plavaš z delfini. Občutek je neverjeten, počutila sem se srečno, ker sem si prvič uresničila veliko željo. Ni me bilo strah, čeprav so to ogromne živali. So pa delfini natrenirani in svojega trenerja ubogajo, zato ni bilo nevarnosti, da bi se kaj zgodilo,« je nad izkušnjo navdušena Marjanca, o kateri se je pisalo celo, da naj bi bila na drugem koncu sveta s pevcem, saj je ta objavljal podobne fotografije kot ona.

Marjanca nam je na vprašanje, ali sta bila na Karibih res skupaj, skrivnostno odgovorila: »Zasebno življenje je nekaj samo mojega. Menim, da je informacije, ki se dotikajo ljubezni, družine in posla, bolje držati zase. Tako obdržiš srečo. Sicer pa danes z družabnimi omrežji težko kaj obdržiš zase, ampak konec koncev samo jaz vem, kako stojijo stvari.« Je pa Marjanca toliko raje spregovorila o novi tetovaži, ki si jo je dala narediti na Karibih. Na vrat si je vtetovirala napis unstoppable ali neustavljiva.

Nova tetovaža, ki opisuje njen značaj – nezaustavljiva.

»V šovu sem sama sebi dokazala ogromno stvari, med drugim to, da sem močna, da se vse zgodi z nekim namenom in da če se v življenju odločim za neki cilj, sledim samo tej poti,« nam je zaupala pogumna Štajerka, ki je priznala, da ji je motivacija v šovu padla le takrat, ko je bila poškodovana. »Me je pa čas naredil še močnejšo. To je bila zagotovo težka, čustvena pot, in prav ta beseda, ki sem si jo dala vtetovirati, pristaja k mojemu močnemu značaju,« še pravi Marjanca, ki nam je za konec zaupala še, da ima ogromno načrtov za prihodnje mesece. »Trenutno delam na čisto novem projektu, ki me povezuje z Dominikansko republiko, a kaj več še ne morem povedati. Čeprav sem precej zaposlena, si še vedno rada vzamem čas zase, berem, se družim z ljudmi, ki mi pomenijo največ. Če pa sem čisto iskrena, me že od nekdaj vleče v tujino, natančneje čez lužo. In če se bo pokazala priložnost za selitev v tujino, sem prva v vrsti,« še pravi velika zmagovalka Exatlona.