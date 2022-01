Prostovoljci tolažili prestrašene živali

Prednovoletne prošnje centra za konje s posebnimi potrebami Alisa iz Praprotne Police pri Cerkljah na Gorenjskem, naj se okoliški prebivalci letos usmilijo živali in nikar ne mečejo petard ali prirejajo hrupnih ognjemetov, žal niso naletele na pravi odziv. Ob prehodu v novo leto je tam namreč pokalo kot na vojaški fronti. Miru pa ni bilo niti v naslednjih dneh.

Zbrali so se v centru za konje s posebnimi potrebami Alisa na Gorenjskem.

Medtem ko so bili v centru Alisa po besedah vodje Maje Gregorič izjemno zadovoljni, ko se jim je po javnem dopisu, objavljenem že 8. decembra, hitro javilo potrebnih osem prostovoljcev, ki so bili pripravljeni silvestrovanje preživeti kot tolažniki in oskrbniki njihovih konj, pa so jih okoličani znova razočarali. Večina se jih namreč ni odpovedala metanju petard in spuščanju raket ter so znova tekmovali, kdo bo imel lepši in bogatejši ognjemet.

Namesto da bi na tisoče evrov raje namenili pomoči zapuščenim in bolnim živalim, so jih zmetali v zrak za pol ure svetle in hrupne zabave. Da bi bilo še huje, so tamkajšnji lovci že nekaj dni prej pripravili skupni lov na srnjad, ki se je na Gorenjskem močno namnožila in je zaradi njih izjemno naraslo število njihovih povozov z motornimi vozili.

V centru so bolnim konjem že pol meseca pred začetkom silvestrovanja začeli dajati pomirjevala v obliki Bachovih kapljic, na prehodu iz starega v novo leto pa še nekaj dodatnih. Ves center so razsvetlili, glavni hlev in vsa okna zaprli, radio pa prižgali na ves glas. Nato pa s konjema Carlosom in Bartiro, ki na pokanje najslabše reagirata, »molili«, da bi bilo bučnega praznovanja čim manj in bi se pokanje končalo čim hitreje. Novoletno dežurstvo z osmimi prostovoljci pa so začeli ob 20. uri in bili skupaj vse do druge ure zjutraj, ko je stanje po navadi najhujše.

Petarde povzročajo stres tudi pri mucah.

Rakete, ki so vso noč švigale nad strehami hlevov in drugih objektov z več kot 30 tonami sena, k sreči niso zanetile požara, so pa zato njihovi oskrbovanci zelo trpeli. Žalostna bilanca te noči v CKPP Alisa, so zapisali na svojem profilu na facebooku, je en konj, ki se od izčrpanosti in bolečin ne more postaviti na noge, en krvav muc, ki ne more stopiti na eno tačko, in nekaj prestrašenih konj, ki bodo potrebovali nekaj mesecev, preden jih bodo lahko brez težav in strahu, da bi se ustrašili nenadnega poka in podivjali, peljali na sprehod. Če bi rakete in detonacije pretvorili v evre, pravi Maja, bi bilo dovolj, da v letu 2022 nihče v Sloveniji ne bi bil lačen in brez ogrevanja. Tudi to noč so ljudje pokazali, koliko je v njih sočutja in srčnosti.

Prostovoljcem, ki so konjem pomagali, so se v centru iz srca zahvalili, jih pohvalili in dodali, da si želijo, da bi bilo več takšnih ljudi. Ne le da so prišli pomagat, s seboj so prinesli tudi jabolka za konje in ogromno hrane za muce ter donacije – od odej za konje do denarja.

Čeprav manj, se je pokanje nadaljevalo tudi v prvem letošnjem dnevu. Maja je zapisala, da se je Carlos kljub temu opogumil in že malo je, Bartira pa si še ne upa. Muc Jerry ne more stopiti na tačko. Če ne bo bolje, bo potreben pregled pri veterinarju. Kauti pa že ves dan leži.

Ljubitelji so konje zasuli z darili, okoličani s petardami in ognjemeti.

In številni njihovi sledilci so v komentarjih zapisali, da so kot lastniki hišnih ljubljenčkov komaj čakali, da bo silvestrovanja konec, saj so bili zaradi pokanja prestrašene vse živali, ne le psi in mačke, temveč tudi ovce in druge rejne živali, da o pticah, ki so se iz svojih prenočišč dvigale v nebo ob za njih nenormalnih večernih urah, niti ne govorimo. In ni jih malo, ki so si zadali nalogo, da bodo petarde in ognjemete poskušali trajno prepovedati z zakonom brez izjem.