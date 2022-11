Prleška bratev – v Nemčiji!

Po uradnih podatkih živi v Nemčiji približno 50.000 Slovencev, dobra polovica na jugu države, v zveznih deželah Bavarska in Baden-Würtenberg. Slovensko kulturno društvo Lipa München tam povezuje slovenske izseljence in skrbi za ohranjanje slovenske kulturne dediščine. Med drugim vsako leto organizira folklorno prireditev. Na že 34. folklorijadi, ki se je končala pred dnevi, so nastopili tudi člani Folklornega društva Sv. Jurij ob Ščavnici. V bavarski prestolnici so se jurjevški plesalci in godci predstavili s spletom plesov, s katerim so ponazorili prleško bratev (trgatev). Pester kulturni program so spremljali v Nemčiji živeči Slovenci, člani drugih folklornih skupin, generalna konzulka RS Maša Šiftar in uslužbenka Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Anja Ahačevčič. Obema častnima gostjama so Jurjevčani podarili monografijo Sveti Jurij ob Ščavnici – prleške Atene. Plesa in glasbe ta večer ni manjkalo. Uradnemu delu je sledila prava slovenska veselica s skupino Zaka pa ne in humoristko mamo Manko.

Prleški običaj so pripeljali v bavarsko prestolnico. Fotografije: Arhiv FD Sveti Jurij ob Ščavnici

Folklorno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, predvsem običajev, plesov in pesmi, od leta 2005. Vsako leto raziščejo kak običaj in pripravijo splet plesov. Tako so v 17 letih ustvarjanja prikazali kožühanje, brotev, košjo, tudi pustni ples. Po starem verovanju naj bi bila letina boljša, če gospodinje zaplešejo s pustnimi šemami, in v Prlekiji šem res ne manjka, od oračev in picekov do korantov in kurentov.