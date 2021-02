Prišel v muzej, zagledal piramido

Medtem ko je lani svet pretresala pandemija koronavirusne bolezni, ko je obstalo celotno gospodarstvo, je bilo leto 2020 za Fundacijo Arheološki park Bosanska piramida Sonca rekordno. Poleg obiskovalcev iz celotne BiH so Visoko obiskali turisti iz sosednjih držav, pozitivno sliko o bosanski dolini piramid pa so širile tudi mnoge znane osebnosti, med njimi dva znana športnika Novak Đoković in Vlade Divac. Ekipa Fundacije Arheološki park Bosanska piramida Sonca FOTO: FACEBOOK Leta 2020 je minilo že 15 let od trenutka, ko je dr. Semir Osmanagić prvič obiskal Visoko. Bosanski podjetnik in raziskov...