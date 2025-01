Priprave na pustno rajanje v deželi suhe robe

Po lanskem in predlanskem letu, ki je bilo v vseh pogledih za člane Pustnega društva Goriča vas eno najuspešnejših, takrat je vodenje društva prevzel Matej Ilc, in po brezhibni izvedbi pustnega rajanja, ki je v marsičem spominjalo na nekdanje čase, so se Goričevljani, po domače imenovani Križmeki, minulo soboto lotili priprav za že 36. ribniški pustni karneval. Načrte so razkrili na množično obiskanem občnem zboru, kjer so najprej pregledali finančne postavke, ki so ugodne, nato pa analizirali lansko rajanje. To je v deželo suhe robe poleg množice obiskovalcev privabilo več kot tisoč izvirnih etnografskih mask iz Slovenije in tujine.

Značilne ribniške maske FOTO: Milan Glavonjić

Matej Ilc je na kratko predstavil letošnje pustno dogajanje, ki bo potekalo v času šolskih počitnic, z osrednjim dogodkom na pustno soboto, 1. marca, ter prvič tudi s pustno zabavo dan prej. »21. februarja bodo prišli člani Društva korenti generacij, s katerimi bomo obiskali javne zavode. Teden pozneje bo sledila petkova zabava, v soboto pa bodo na svoj račun prišli najmlajši. Njihovo rajanje se bo z vrsto iger začelo ob 10. uri, zvečer pa bo, seveda pod šotorom, sledil žur do jutranjih ur,« je zbranim povedal Matej.

Aktualni predsednik z gosti FOTO: Milan Glavonjić

Obenem je goričevskim pustnim ministrom dal nalogo, da z diplomatsko pošto v deželo suhe robe povabijo predstavnike najbolj znanih in prepoznavnih slovenskih etnografskih pustnih skupin. Nekateri med njimi, kot so orači iz Podgorcev, kurenti s Ptuja, škoromati iz Podgrada in Pustna sekcija Striček z Vira pri Domžalah, so na občnem zboru s predstavniki domačih društev že razkrili okvirni scenarij svojih nastopov. »Matej z ekipo vedno znova preseneti, enako vaščani, ki so vsakič bolj inovativni, gostje pa skrivnostni. Letošnji karneval, ki bo z gosti iz Hrvaške mednarodno obarvan, bo postregel s presežki. Katerimi? Pridite na pustno soboto in vse boste videli,« je modro dejal Cveto Marinšek, v zgodovini društva predsednik z najdaljšim, večdesetletnim stažem.

Matej z ekipo vedno znova preseneti, enako vaščani, ki so vsakič bolj inovativni, gostje pa skrivnostni.

Če že kje, potem zagotovo pri vseh zadevah skupaj najbolj držijo ravno v Goriči vasi, tudi pri organizaciji pustnega rajanja. Prvi sestanek so imeli novembra, od takrat pa do občnega zbora so aktivnosti usklajevali vsak teden, zadnje tri tedne pa skoraj vsak dan. »Smo uigrana ekipa, ki jo pokonci drži prireditveni odbor, ki mu sapo dodajo preostali člani. Brez take harmonije bi težko speljali kar koli, še posebno tako v vseh pogledih zahtevno scensko prireditev,« je člane pohvalil predsednik Matej Ilc.

Finančnica Sonja FOTO: Milan Glavonjić

Okvirni scenosled pustnega dogajanja, ki bo letos tri tedne pozneje kot lani, bo zagotovo še dopolnjen, o čemer bodo veseljake vseh barv sproti obveščali na družbenih omrežjih. Tako velikega karnevala brez finančne pomoči občine seveda ne bi bilo, so pa zraven priskočili tudi, če uporabimo izrazoslovje pustnega časa, strici iz ozadja, med katerimi so nekatere večje ribniške družbe.

Občnega zbora s plesom in živo glasbo ter obloženimi mizami se je udeležil tudi ribniški župan Samo Pogorelc in požel aplavz pri poudarjanju pustovanja za prepoznavnost skupnosti, še večjega pa, ko je oznanil finančni zalogaj, ki bo iz občinske malhe šel na račun društva. »V dneh okoli prvega marca bo vsega zadosti in po malem tudi žalosti, ko se bomo poslavljali od naše grče Naceta, ki bo v trugi ležal tudi v Ribnici, žalujoči pa se mu bodo nazadnje poklonili na pepelnično sredo na mostu v Goriči vasi, ko bodo po Bistrici z gorečim truplom odplavali vsi grehi, ki so se v zadnjem letu zgrnili v deželi suhe robe,« je slikovito sklenil Matej Ilc.