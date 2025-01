Prikupne puhaste kepe

Severni jeleni so precej pestra in raznolika živalska vrsta, ki je simpatična že na prvi pogled, tako da sploh ni čudno, da jih Božiček uporablja za svoje sani. No, šalo na stran, severni jeleni so že na splošno zelo prikupni, obstaja pa podvrsta, ki je še posebno luštkana. To je svalbardski severni jelen (Rangifer tarandus platyrhynchus), ki je dolg okoli poldrugi meter. Ti mali jelenčki so divji, neudomačeni severni jeleni, endemični za norveški arhipelag Svalbard v Arktičnem oceanu.

Pozimi so videti še posebno čudovito z gostim puhastim svetlo sivim ali rumeno-belim krznom. Poleti so videti temnejši, njihov kožuh je manj gost. Poleg tega imajo kratke noge in majhne zaobljene glave. Tako samci kot samice imajo lahko rogovje. Samci imajo večje rogovje, ki zraste med aprilom in julijem, vendar ga po navadi odvržejo zgodaj pozimi, samicam pa rogovje zraste junija in ga ohranijo skozi vse leto.

Svalbard nima ravno najprijaznejšega podnebja. FOTO: Getty Images

Ti mali severni jeleni ne živijo v velikih čredah, temveč v majhnih ali posameznih skupinah; običajno gre za od tri do pet živali. Izjema je le pozna jesen v času parjenja, ko samci zbirajo svoje hareme, včasih pa se živali tudi pozimi združijo v večje skupine na redkih dobrih krmiščih. Svalbardski severni jeleni se hranijo z rastlinjem. Pozimi je hrane pogosto manj, predvsem gre za lišaje in mahove, zato se prehranjujejo na območjih, kjer je zapadlo manj snega. Poleti je vegetacija bogatejša in veliko časa porabijo za žvečenje, da bi si povrnili maščobne obloge, izgubljene čez zimo.

Bili so na robu izumrtja

Ti severni jeleni so na začetku 20. stoletja zaradi pretiranega lova skoraj izumrli. A zdaj so se že toliko razmnožili, da je trenutna populacija na Svalbardu dvakrat večja od tiste leta 1989; na otočju jih zdaj živi okoli 22.000.

Od leta 1978 populacijo redno spremljajo ekologi Norveškega polarnega inštituta.

Velik dejavnik tveganja zanje so podnebne spremembe in pomanjkanje hrane na arktičnem otočju. Od leta 1978 populacijo redno spremljajo ekologi Norveškega polarnega inštituta. Štetje prebivalstva leta 2019 je pokazalo upad populacije in nizko telesno težo, skupaj z odkritjem približno 200 jelenov, ki so umrli od lakote. To se je zgodilo zaradi milih zim, ki so povzročile močnejše padavine na otoku, deževnica pa se je usedla in zamrznila. Zaradi tega so se jeleni zelo slabo prehranjevali.

Živijo v manjših skupinah; včasih se jih zbere več na boljših krmiščih. FOTO: Getty Images

Po drugi strani pa znanstveniki domnevajo, da bi lahko višje temperature koristile severnim jelenom. Milejše vreme lahko pospeši rast rastlin in severnim jelenom ponudi več časa za ustvarjanje maščobnih zalog. Toplejše podnebje bi lahko spremenilo tudi njihovo prehrano, ki bi lahko vključevala trave, ki bi se dvignile nad led in sneg.

Svalbardski severni jeleni morda nimajo rdečega nosu kot slavni Božičkov jelen Rudolf, vendar so še vedno zvezde arktične tundre. Ti puhasti borci so se prilagodili na zaledenele zime, preživljajo pa se v enih od najtežjih življenjskih razmer na Zemlji.