Rok Lunaček: pri pisanju za druge odkriva sebe

Ljubljančan pride na snidenje kot pravi glasbenik – s kitaro v roki. Sprva ga v šali vprašam, ali je glasbeni multipraktik. »Premalo stvari zares znam v tem poslu. Lahko pa vsekakor rečeva, da sem plodovit avtor in da napišem precej skladb. Za biti multipraktik bi moral početi še vse sorte reči.«

Rok Lunaček je najbolj znan kot frontman skupine Flirrt, leta 2016 pa se je podal tudi na pot kantavtorstva. »Poezijo sem pisal že kot najstnik, nato sem 1997. pristal v pop skupini Flirrt. Najbrž je bilo samo vprašanje časa, kdaj bom posnel nekaj za dušo, nekaj globljega, kar bo ostalo kot knjiga, album širšega nagovora. Pripravljam namreč petdelni album, ki bo hkrati tudi zbirka poezij, kratkih nagovorov in še česa. Upam, da mi uspe končati ta projekt do jeseni. A o tem kaj več, ko bo čas za to.«

Polnoletna Romeo in Julija

Skupina Flirrt, ki velja za eno najbolj popularnih slovenskih pop zasedb, je izdala sedem albumov, na Prešernov dan, 8. februarja, pa je praznovala že 25 let. »Obletnico smo proslavili z izidom nove pesmi Kako si kaj, začeli koncerte po Sloveniji, med drugim smo igrali v Hali Tivoli z legendarno zasedbo Smokie. Pripravljamo pa velik koncert novembra ter tudi studijski album. Mislim, da smo zaenkrat fino zagnali mašino,« se simpatično nasmehne. Lani so flirrtovci osvežili svojo največjo in zdaj že zimzeleno uspešnico Romeo in Julija, ki je praznovala dve desetletji.

»Romeo in Julija je ena tistih skladb, ki – kot vse večne skladbe – živi svoje življenje med ljudmi. Že zdavnaj je polnoletna, zatorej tudi samostojna. Še vedno mi veliko pomeni, veliko pa pomeni tudi ljudem, saj so se nanjo skozi dve desetletji zaljubljali, odraščali in doživeli marsikaj lepega. Pesmi so kot otroci – v nekem trenutku odrastejo in takrat ji moramo avtorji izpustiti, da živijo svoje življenje in se lepo postarajo.«

Vsekakor sta Romeo in Julija trdno zasidrana v srcih številnih Slovencev, a marsikdo ne pozna zgodbe o nastanku. »Pesem sem napisal ob ločitvi svojih staršev. Ampak danes mi pomeni vse drugo kot ta trenutek. Ljudje so jo doživeli kot ultimativno ljubezensko skladbo in tako jo tudi jaz doživljam danes. Rad jo imam; nosi precej zgodovine in mojega življenja.« Gonilna sila skupine že za jesen obljublja novo flirrtovsko pesem. »Bomo videli, kam nas ponese tok časa. S Štefanom, Domnom, Klemnom in Matjažem (člani benda Flirrt, op. p.) smo precej neobremenjeni. Rekli smo si, imejmo se fajn in naredimo ta osmi album. Kakšen bo, najbrž nihče zares ne ve.«

Recept za hit

Poleg tega, da flirta že četrt stoletja, se podpisuje pod besedila mnogih slovenskih hitov, in ko ga povprašam o receptu, se nasmeji. »Na to vprašanje lahko odgovorim zelo dolgočasno. Če govoriva o hitu na kratke proge, kar se dandanes velikokrat dogaja, je dovolj že to, da se v nekem trenutku prava skladba ujame s pravim izvajalcem, ki je vsaj zmerno popularen, ima sledilce in karizmo, potrebnih pa je še nekaj dejavnikov, ki mu zagotavljajo pojavnost, vrtenje po radiu in podobno. Dolgoročno pa nihče zares ne ve, kako se bo pesem zasidrala med ljudmi in kljubovala zobu časa.«

Ob ločitvi staršev je napisal veliko uspešnico.

Ko vzame v roke kitaro in mi zaigra eno od svojih uspešnic, pa mi razloži še drugi vidik. »Jaz si za Romea in Julijo niti slučajno ne bi mislil, da bo večna, prav tako ne za druge naše hite, kot sta Ko je ni in V mojem telesu. Vse zimzelene skladbe imajo eno skupno lastnost – da so neobremenjene s trendi in je njihova edina značilnost, da so preprosto iskrene.«

Številni, med njimi Vili Resnik, Slavko Ivančič, Zvita feltna, Manca Špik, Isaac Palma, Helena Blagne, Samuel Lucas, večkrat poudarijo, da Roku uspe ubesediti njihova čustva. »V skladbah ali besedilih za druge iščem njihov pogled na svet. Včasih ga slabše, včasih bolje ujamem. Pri pisanju svojih skladb pa izhajam zgolj in samo iz sebe. Čeprav moram priznati, da se mi dogaja, da včasih pri pisanju za druge vnovič odkrijem kakšen košček sebe, za katerega nisem vedel, da je zakopan v meni.«

Dekle je še vedno najlepše, ko je zaljubljeno in zardi v živo, na soku.

Ob srkanju pijače na sončni terasi se s 44-letnikom strinjava, da je tudi glasba odsev današnje družbe. »V glasbi je dandanes več embalaže kot nekoč. Več je mimobežnosti, marsikatera puhlica nekoč ne bi prišla v eter. V hecnih časih živimo. Virtualni kliki so marsikje zamenjali objem, samopodoba skozi lečo telefona vsekakor ni ista, kot je bila pri druženju v peskovniku in brcanju žoge s prijatelji na igrišču. Dekle je še vedno najlepše, ko je zaljubljeno in zardi v živo, na soku. Ko se stkejo vezi in dva zaljubljenca umikata poglede, ker jima je nerodno priznati, da sta že dolgo nora drug na drugega. Malce smo ujeti v oblaku filtrov in zdi se mi škoda, da velikokrat ne opazimo, da v iskanju ideala zamujamo raj, ki se mu reče Zemlja.«

Med pogovorom nanese tudi na to, da Slovenci živimo v raju. »Vsakič ko se vrnem v Slovenijo, se zavem, da imamo vse, kar potrebujemo. Včasih nam zmanjka le malce samopodobe in povezanosti. Srčno namreč verjamem, da je prav slovenska beseda, slovenska pesem tista, ki močno povezuje.«

Pred odhodom mi kot zavedni Slovenec še poudari: »Zato podpirajmo naše, podpirajmo, kar je dobrega, ne izgubljajmo časa s slabim. Je toliko tistega, kar je dobro, da se bo za vsakega našlo nekaj. Če samo pomislim, koliko slovenskih zimzelenih skladb se poje ob kitari na rojstnih dnevih, koliko naših slovenskih refrenov se zapoje na žurih in porokah. Ko samo pomislim na čudovite ljudi na koncertih, mi je toplo pri srcu. Ostanimo eno, takšni smo zares najboljši.«